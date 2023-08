La excepción que confirma la regla: el ventilador más bonito y útil lo tiene Create con y el precio es irresistible. Si estás buscando un ventilador que no solo te ayude a combatir el calor, sino que también aporte un toque de estilo y elegancia a tu hogar, no puedes perderte esta oferta que te traemos hoy. Se trata de un ventilador de diseño retro que puedes encontrar en Create, la tienda online de electrodomésticos y tecnología, a un precio muy asequible. Te contamos todos los detalles de esta oportunidad única que no puedes dejar escapar.

El ventilador más bonito lo tiene Create y con precio irresistible

Con las altas temperaturas que estamos sufriendo y en plena ola de calor, se hace imperativo contar con ventiladores que refresquen las estancias del hogar, y entre los más bonitos que puedes encontrar en el mercado, existe un modelo de Create que tiene un precio que no te va a creer.

Se trata del modelo AIR FLOOR BOX 1200 a la venta en Create. Un ventilador de suelo que tiene un diseño de inspiración industrial y que cuenta con potencia de 90W. Está disponible en dos colores: blanco y negro, para que elijas el que mejor combine con tu decoración.

Fabricado en acero inoxidable, es el modelo ideal para que lo coloques no solo en cualquier habitación de la casa sino que puedes usarlo también en la terraza, el porche, y exteriores en general, donde necesites generar un gran flujo de aire fresco al instante ya que cuenta con tres velocidades y alcanza hasta las 1.200 revoluciones por minuto.

Con sus diseño atractivo, seguro y resistente, es muy fácil de transportar y puedes también inclinarlo y moverlo para dirigir el aire como prefieras. Pero además de todo esto, lo mejor es que Create lo ha rebajado a un precio que nunca podrías creerte. El ventilador de suelo industrial cuesta 99,95 euros, pero tiene un 60% de de descuento por lo que puede ser tuyo ahora por 39,95 euros.

No cabe duda de que se trata del ventilador ideal para combatir el calor con estilo y sin gastar mucho dinero. Si deseas hacerte con él solo tienes que entrar en la web de Create, donde además puedes encontrar otros muchos modelos de ventiladores a precios increíbles. No te pierdas esta oportunidad de renovar tu ventilador con un toque retro que dará personalidad a tu hogar y te permitirá refrescar el ambiente de forma eficaz y segura.