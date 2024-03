Esto es lo que va a pasar en los supermercados de Estados Unidos el día del eclipse solar de abril

Así se preparan los supermercados de Estados Unidos ante la llegada de un eclipse solar. El próximo 8 de abril, el cielo ofrecerá uno de los espectáculos más emocionantes y esperados tanto por los entusiastas de la astronomía como por el público en general: un eclipse solar total. Este evento, que no se ha visto con tal intensidad desde el año 2017, sumirá el día en la oscuridad durante varios minutos en una franja que cruzará el corazón de Norteamérica. Las expectativas son altas y los preparativos ya se sienten en el ambiente, especialmente en Estados Unidos, donde el fenómeno podrá ser observado en todo su esplendor.

La ruta del eclipse solar de 2024 es particularmente significativa, ya que cruzará áreas densamente pobladas y de gran interés turístico. Desde las playas de Mazatlán en México hasta las históricas ciudades de San Antonio y Dallas en Texas, y más allá hacia el norte, hasta alcanzar las frías aguas del lago Erie en Canadá, el eclipse promete ser un evento unificador, una experiencia compartida por millones de personas, pero también un evento que ha generado algo inusual en los supermercados.

¿Qué pasa en los supermercados de EEUU por el eclipse solar?

El próximo eclipse solar total no solo va a superar la duración al eclipse solar observado en 2017, sino que también ha desencadenado una serie de respuestas únicas por parte de la población y las empresas, reflejando el profundo interés y la gran expectación que suscita. Entre las iniciativas más llamativas se encuentra la propuesta de Delta Air Lines, que ha lanzado un vuelo especial con «ventanas extragrandes» a un costo de 1.129 dólares, permitiendo a los pasajeros disfrutar de una vista privilegiada del eclipse. Este nivel de entusiasmo no se limita a los cielos; en tierra firme, el evento ha atraído la atención de turistas y locales por igual, todos ansiosos por participar de este momento histórico. Ante la previsión de una afluencia masiva de visitantes, diversas autoridades estatales han comenzado a emitir recomendaciones prácticas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los involucrados.

En este contexto, los supermercados en Estados Unidos están experimentando una transformación notable a medida que se acerca el 8 de abril. De hecho, la preparación va más allá de la mera acumulación de productos. La Agencia de Gestión de Emergencias (EMA) en Lorain, Ohio, ha emitido una serie de recomendaciones a sus residentes para prevenir posibles contratiempos asociados a la logística, de acuerdo a lo reportado por Iflscience, que ha explicado el propósito de estas medidas en el contexto de Estados Unidos.

Con el objetivo de prepararse para la llegada de numerosos visitantes debido al eclipse, la EMA sugiere que los habitantes llenen de gasolina los depósitos de sus vehículos y que se provean de comida y bebidas con antelación, además de aconsejar contra el desplazamiento durante ese fin de semana.

Este consejo busca evitar que la población local sobrecargue los negocios con la inminente ola de turistas en Estados Unidos. Especialmente en Lorain, que se sitúa en la ruta directa del eclipse, resultando en una oscuridad total sobre el área y el lago Erie adyacente.

Anticipando una gran concurrencia interesada en observar el eclipse, las autoridades han señalado los posibles obstáculos para obtener suministros ese día. La EMA anticipa, en particular, una sobrecarga potencial de las redes de comunicaciones, demoras en servicios críticos como los hospitales, y un incremento en el tráfico que podría provocar atascos en las vías, dada la naturaleza principalmente bicarril de las carreteras en la región.

Dónde ver el eclipse solar del 8 de abril

El eclipse solar del 8 de abril se perfila así como un evento que trasciende la mera observación astronómica para convertirse en un fenómeno social y económico con un impacto profundo.

Este eclipse será un eclipse solar total, un fenómeno astronómico en el que la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la luz del Sol en ciertas áreas de la Tierra, creando una sombra que oscurece completamente el día durante unos minutos. Este evento es significativo porque será visible en toda América del Norte, y ha sido denominado el Gran Eclipse de América del Norte.

La trayectoria de la totalidad del eclipse, es decir, las áreas donde el eclipse será visible en su fase total, abarcará partes de México, Estados Unidos y Canadá. En México, la franja de totalidad entrará por la costa pacífica a la altura de Mazatlán, pasando por ciudades como Durango, Torreón y Monclova, antes de cruzar hacia Estados Unidos por Texas. Luego, el eclipse continuará su camino a través de varios estados estadounidenses, incluyendo Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire y Maine. Finalmente, el eclipse llegará a Canadá, pasando por el sur de Ontario, Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island y Nueva Escocia.

La duración de la totalidad del eclipse será de más de cuatro minutos, lo que lo hace notablemente largo y oscuro en comparación con eclipses anteriores. Además, este eclipse coincidirá con un período de alta actividad solar, lo que podría resultar en una corona solar más grande y espectacular.

Para aquellos que se encuentren fuera de la franja de totalidad, será posible observar un eclipse parcial, donde la Luna cubrirá solo una parte del Sol. Es importante destacar que, para observar cualquier fase del eclipse de manera segura, se deben utilizar gafas de protección con certificación ISO 12312-2, que bloqueen la radiación dañina y prevengan daños en los ojos.

Este eclipse solar total del 8 de abril de 2024 es especialmente significativo porque será el último eclipse solar total visible desde los 48 estados contiguos de Estados Unidos hasta el año 2044.