Este café de marca está tirado de precio en Alcampo y los más cafeteros lo están arrasando

Si eres amante del café pero piensas que para poder comprar uno que sea de buena calidad en el supermercado, es necesario pagar un precio elevado, seguro que te alegrará saber que una de las mejores marcas tiene precios ahora de oferta en Alcampo. Se trata del café Marcilla, uno de los más populares y de los que más gusta, y cuyas especialidades más vendidas tienen ahora precio especial, pero no sólo eso ya que además encontramos una amplia variedad de propuestas, que hará que nos sea complicado elegir sólo una.

Esta vez, Alcampo se ha lucido. Ha rebajado uno de los productos estrella de la gama de cafés Marcilla, y lo ha hecho a un precio que cuesta no mirar dos veces. No es de extrañar que quienes lo han probado estén llenando sus despensas. Porque sí, cuando algo está bueno y barato, vuela. Pero lo mejor no es solo el precio: es la calidad que hay detrás de cada paquete, la variedad para todos los gustos y el aroma que convierte cualquier cocina en una pequeña cafetería. Vamos a contarte por qué este café está causando sensación… y qué otras joyas esconde Marcilla en Alcampo.

El café de marca que está arrasando en Alcampo

El café que está arrasando ahora mismo en Alcampo es el Café molido natural Marcilla , en un pack de 2 unidades de 500 gramos, lo que suma un kilo de café listo para preparar en cafetera italiana, de filtro o francesa. Su precio: 15,72 euros, lo que equivale a 15,72 €/kg. Y créenos: por esa calidad, es un regalo.

Este café natural tiene ese punto de tueste justo, el que respeta el sabor original del grano y lo potencia sin pasarse de amargor. Es perfecto para quienes disfrutan del café puro, sin mezclas, con cuerpo pero sin ser agresivo. Ideal para el desayuno o para esos momentos en los que necesitas reconectar contigo con una buena taza entre las manos.

No nos extra entonces, que la gente se lo lleve en ese pack de 2 en el que lo encontramos, y de hecho, más de un cliente de Alcampo no duda en llevarse más de un pack. Sin embargo, no es el único tipo de café de Marcilla que se presenta en este tipo de oferta de ahorro.

Para quienes prefieren un café un poco más equilibrado, que no se suba tanto a la cabeza pero que conserve la intensidad, Marcilla tiene su versión mezcla (50% natural, 50% torrefacto). En Alcampo se vende en pack de 2 unidades de 500 gramos, y tiene un precio de 17,00 €, es decir, 17 €/kg.

Es un café con un toque más oscuro, ideal para los que gustan de sabores fuertes, con más presencia en boca. Ese tipo de café que recuerda a los bares de toda la vida, pero con la ventaja de que lo puedes tener en casa, en tu cocina, al alcance de una cucharilla.

Otros cafés de Marcilla que puedes encontrar en Alcampo

Si lo tuyo es lo intenso, lo potente, el café que te pone las pilas con solo olerlo, tienes que probar el Marcilla Gran Aroma extra fuerte. Se vende en paquetes individuales de 250 g a 4,80 € (19,20 €/kg). Este café tiene un perfil robusto, con cuerpo, y deja ese regustillo tostado que tanto gusta a quienes quieren algo más que un café suave. Es perfecto para espresso corto.

¿Quieres seguir tomando café por la tarde sin renunciar al sabor pero también sin que te quite el sueño? El Marcilla Creme Express café soluble descafeinado es una gran opción. Lo tienes en frasco de 200 g por 9,64 €, lo que da un precio por kilo de 48,20 €/kg. Es ideal para quienes quieren practicidad (agua caliente y listo) sin sacrificar la experiencia de una buena taza de café.

Y si eres de los que disfrutan moliendo el café en casa, no te puedes perder el Marcilla Café mezcla en grano 500 g por 9,97 € (19,94 €/kg). Este tipo de café permite ajustar el grosor de molienda a tu gusto y asegura una frescura incomparable. Además, es perfecto para cafeteras automáticas o molinillos manuales. Un acierto si te gusta el café recién molido.

Los más sibaritas también tienen su rincón en Alcampo. El Marcilla Café molido Colombia natural viene en formato de 250 g por 4,70 €, con un precio por kilo de 23,50 €. Es un café de origen único, con notas más frutales y una acidez suave muy típica de los granos colombianos. Perfecto para quienes quieren probar algo diferente o simplemente tienen un paladar más gourmet.

También en oferta, la gama de cápsulas de Marcilla

Y no nos olvidamos de los fans de las cápsulas. La gama Tassimo de Marcilla es súper completa y también está disponible en Alcampo:

Espresso (16 uds, 118 g): 5,12 € – 43,39 €/kg

(16 uds, 118 g): 5,12 € – 43,39 €/kg Largo (16 uds, 133 g): 5,12 € – 38,50 €/kg

(16 uds, 133 g): 5,12 € – 38,50 €/kg Con leche (16 uds, 184 g): 5,46 € – 29,67 €/kg

(16 uds, 184 g): 5,46 € – 29,67 €/kg Espresso descafeinado (16 uds, 118 g): 5,12 € – 43,39 €/kg

(16 uds, 118 g): 5,12 € – 43,39 €/kg Cortado cremoso (16 uds, 184 g): 5,46 € – 29,67 €/kg

(16 uds, 184 g): 5,46 € – 29,67 €/kg Desayuno 21 cápsulas (163,8 g): 7,08 € – 43,17 €/kg

Y aunque actualmente está agotado, también existe el Tassimo Colombia (16 cápsulas, 136 g), que suele volar de las estanterías por su perfil aromático.

Ahora ya sabes a dónde tienes que ir si eres cafetero y buscas el mejor café para tus desayunos, o para tomar cuando te apetezca. Marcilla es además una marca del todo confiable si tenemos en cuenta que lleva más de 100 años en nuestras meses. Cada variedad está pensada para un tipo de paladar, de rutina o de máquina, ahora con los precios que tiene en Alcampo, es imposible no aprovechar. ¿A qué estás esperando?.