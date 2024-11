Este banco está regalando un iPhone 16 a sus clientes: el requisito que debes cumplir

En un mundo donde la tecnología es parte esencial de nuestra vida cotidiana, recibir un dispositivo de última generación a modo de regalo puede ser una gran oportunidad. Esto es exactamente lo que un reconocido banco ha decidido ofrecer a sus clientes: el nuevo iPhone 16. La propuesta ha captado la atención de muchos, ya que no se trata simplemente de una promoción comercial, sino de una estrategia diseñada para premiar la fidelidad y atraer nuevos clientes a sus servicios.

El iPhone 16, con su diseño innovador, mejoras en rendimiento y funcionalidades únicas, ha generado grandes expectativas en el mercado. Por ello, la idea de obtenerlo como regalo resulta muy atractiva para quienes ya son clientes del banco o están considerando convertirse en uno. Sin embargo, como en toda promoción, existen ciertas condiciones que se deben cumplir para acceder a este incentivo, lo que añade un toque de exclusividad a la oferta.

El banco que regala un iPhone 16 a sus clientes

El Banco Santander ha lanzado una promoción que permite a sus clientes tener el esperado iPhone 16 por un coste mensual equivalente a cero euros, bajo un esquema de renting tecnológico de 36 meses, en el cual el cliente abona una renta mensual de 24,99 € (IVA incluido) que luego se reembolsa en forma de bonificación, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos:

Traer su nómina al banco : el ingreso mínimo mensual requerido es de 1.200 €, lo cual asegura la estabilidad financiera del cliente.

: el ingreso mínimo mensual requerido es de 1.200 €, lo cual asegura la estabilidad financiera del cliente. Domiciliar dos recibos mensuales y activar Bizum : estos requisitos permiten al banco mantener una relación activa con el cliente y facilitar sus transacciones cotidianas.

: estos requisitos permiten al banco mantener una relación activa con el cliente y facilitar sus transacciones cotidianas. Uso mensual de la tarjeta de crédito o saldo mínimo: los clientes deben realizar al menos un movimiento mensual con su tarjeta de crédito o, en su defecto, mantener un saldo diario mínimo de 1.000 € en su cuenta.

El renting tecnológico del iPhone 16 presenta numerosos beneficios tanto para los usuarios como para el banco. Por un lado, los clientes tienen la posibilidad de disfrutar de un dispositivo de última generación sin realizar un pago inicial ni asumir el coste completo del terminal. Además, el proceso incluye opciones flexibles al finalizar el contrato: devolver el dispositivo, renovarlo por un modelo más reciente o quedárselo.

Cómo funciona la promoción

El Banco Santander ofrece un iPhone 16 gratis mediante su promoción de renting, vigente del 5 de noviembre de 2024 al 15 de febrero de 2025. Durante 36 meses, los clientes pagan una cuota mensual de 24,99 € para el iPhone 16 o 30,99 € para el iPhone 16 Pro, y reciben un reembolso al cumplir requisitos.

Esto es, primero abonas la cuota del renting y, si cumples con todas las condiciones establecidas, al final de cada mes el banco te reembolsará ese importe. En caso de que algún mes no cumplas los requisitos, solo perderás la cuota correspondiente, pero podrás conservar el iPhone.

Condiciones

El Banco Santander detalla en su página web que, si no se cumplen los requisitos establecidos, como mantener un saldo mínimo de 1.000 euros o realizar los movimientos necesarios, no se aplicará la bonificación mensual, y ésta no se podrá acumular ni recuperar. Una vez realizado el pedido, el iPhone se entrega en un plazo de dos a siete días laborables, extendiéndose a 12-20 días en las Islas Canarias. Además, los usuarios pueden seleccionar el color y la capacidad del dispositivo.

iPhone 16

El iPhone 16 destaca por su pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas, diseñada para ofrecer imágenes nítidas y vibrantes con soporte HDR10 y Dolby Vision, alcanzando un brillo máximo de 1,000 nits. Su resolución de 1179 x 2556 píxeles, en un formato 19.5:9, garantiza una experiencia visual inmersiva y realista, ideal para cualquier contenido multimedia.

En términos de rendimiento, está equipado con el procesador Apple A18 de 3 n, que opera a 3.46 GHz, proporcionando una velocidad excepcional y eficiencia energética. Este potente chip complementa el sistema operativo iOS 18, conocido por su seguridad, personalización y funciones avanzadas. Con capacidades de almacenamiento de 128GB, 256GB y 512GB, el iPhone 16 se adapta a diversas necesidades, aunque no admite memoria externa.

La cámara trasera dual combina un sensor principal de 48 MP y un ultra gran angular de 12 MP, ofreciendo fotografías detalladas y versátiles. La cámara frontal de 12 MP incluye tecnología TrueDepth, perfecta para selfies y el uso de Face ID, un sistema de reconocimiento facial rápido y seguro. Además, admite grabación en Modo Cine con resolución 4K HDR hasta 60 fps, ideal para capturar momentos con calidad profesional.

El dispositivo cuenta con conectividad 5G, Bluetooth 5.3 y NFC, mientras que su carga inalámbrica MagSafe de hasta 25 W, junto con la carga rápida del 50 % en solo 30 minutos, asegura practicidad. Con certificación IP68, es resistente al agua y al polvo, mientras que su peso de solo 170 gramos lo hace cómodo de manejar.

Otros extras incluyen soporte AirPlay para duplicación de pantalla, compatibilidad con Apple Pay usando Face ID y su capacidad para integrarse con dispositivos como el Apple TV, consolidando al iPhone 16 como un smartphone de última generación.