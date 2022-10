Estalla la gran burbuja de los NFT: de 600.000 euros a 10 euros en poco más de un año

Logan Paul, uno de los youtubers más famosos del mundo, además de actor y boxeador aficionado, anunció en agosto de 2021 que había comprado un NFT por 600.000 euros. En poco más de un año su valor ha caído hasta los 10 euros. Un NFT es un token no fungible, un activo digital encriptado que representa algo único. Son obras digitales, intercambiables de forma idéntica y que pueden ser compradas y vendidas como cualquier tipo de propiedad, pero sin forma tangible. Por ejemplo, una obra de arte como un cuadro, una fotografía digital o un vídeo. La burbuja de este arte ha estallado.

El caso de Paul es solo un ejemplo de la volatilidad de los NFT, que están estrechamente ligados a la cotización de las criptodivisas, principalmente a la más popular de todas: el bitcoin. La criptomoneda cerró el primer semestre del año con la caída más pronunciada desde 2011, del 50%, cuando el criptoactivo eran un gran desconocido para la inmensa mayoría de la población.

El derrumbe del bitcoin ha dado al traste con los proyectos de este tipo de tokens. Su funcionamiento no es el mismo, pero están estrechamente ligados con las criptomonedas porque son el método de pago para las transacciones de estas obras digitales y soportados por la misma tecnológica, el blockchain.

El youtuber ha reconocido pérdidas millonarias por sus inversiones en NTF (también es creador de estas obras) y criptomonedas, pero espera que solo sea un bache. En cambio, son numerosos los expertos que apuntan a que muy poca gente especializada compraría ahora un NFT ni por los 10 dólares que cuesta el de Logan Paul, una imagen de perfil dibujada a mano dentro de una colección llamada ‘Azuki’.

Las importantes pérdidas del estadounidense no son únicas si se atiende a los datos del sector. Durante los seis primeros meses del año las ventas de NFT han caído más del 70%, según el portal especializado DappRadar. El mayor mercado mundial de NFT del mundo, OpenSea, reconoció que los descensos en sus operaciones han caído cerca del 95% en lo que va de año. Un estudio de Dune Analytics lleva el volumen de caída al 97%. Es decir, el mercado se ha reducido prácticamente a cero.

El mismo informe señala que el mercado de NFT habría pasado de un volumen de ventas de 17.000 millones de dólares a 446 millones durante los nueve primeros meses del año. El número de compradores activos habría descendido de 66.000 a 4.200.

Los NFT han atraído a famosos mundialmente conocidos. CoinGecko, el mayor agregador independiente de datos de criptodivisas en elaboró un ranking de estas personalidades. Los raperos Snoop Dogg y Eminem, la «reina del pop», Madonna, o el futbolista Neymar Jr. están en esta lista. Snoop Dogg, bajo el pseudónimo de Cozomo De Medici, en referencia a la familia italiana De Medici, grandes mecenas del Renacimiento italiano, se habría hecho con el NFT ‘Right Click and Save As guy’ por algo más de 7 millones de dólares. El más caro de la historia.

Hasta los medios de comunicación se sumaron a la tendencia y la CNN abrió este verano su propio mercado de NFT, pero que acaba de cerrar bajo acusaciones de ‘rug pull’. Es decir, de estafa al abandonar el proyecto con incumplimiento de promesas tras conseguir los fondos de los inversores. El grupo de comunicación ha informado de que compensará las pérdidas de los accionistas.