La ‘estafa del sí’ ya es una realidad: el aviso más duro sobre la llamada que nadie quiere recibir

En la actualidad, las estafas telefónicas están a la orden del día. Una de las más conocidas, y también una de las más peligrosas, es la «estafa del sí», un engaño que explota la tendencia de las personas a responder afirmativamente durante una llamada.

A pesar de las advertencias de los expertos, este fraude continúa siendo muy efectivo. El modus operandi de esta estafa puede parecer sencillo, pero las consecuencias tanto económicas como legales pueden ser devastadoras para las víctimas. La grabación de un simple «sí» durante una llamada se puede utilizar para crear contratos fraudulentos o autorizar transacciones bancarias.

Así funciona la ‘estafa del sí’

La «estafa del sí» es un fraude que se basa en grabar la voz de la víctima diciendo esta palabra afirmativa durante una llamada telefónica. Los ciberdelincuentes utilizan estas grabaciones para manipularlas posteriormente y usarlas como prueba de consentimiento en transacciones fraudulentas o en la contratación de servicios. Aunque pueda parecer un procedimiento rudimentario, su efectividad radica en la simplicidad del engaño y en la confianza de las personas al contestar llamadas telefónicas.

Las personas suelen contestar llamadas con frases automáticas como «sí» sin pararse a pensar en la identidad del interlocutor. Además, muchos usuarios desconocen las técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes, lo que los hace vulnerables:

El estafador realiza una llamada a la víctima desde un número desconocido. Puede hacerse pasar por un representante de una entidad bancaria, una compañía de servicios o una institución gubernamental para generar confianza. Durante la llamada, el estafador formula preguntas que conducen a una respuesta afirmativa. Por ejemplo: «¿Hablo con…?» o «¿Puede oírme bien?». Estas preguntas están diseñadas para que la persona diga «sí» sin pensar en las consecuencias. El estafador registra la respuesta afirmativa de la víctima. Esta grabación se puede utilizar para autorizar contratos fraudulentos. Con el «sí» grabado, los delincuentes intentan suplantar la identidad de la víctima ante entidades financieras o empresas, alegando que la grabación representa un consentimiento explícito.

Los ciberdelincuentes han introducido nuevas técnicas para asegurarse de que las personas caigan en la trampa. Muchas veces, en lugar de interactuar directamente con las víctimas, utilizan sistemas automatizados que inician una grabación tras obtener un «sí» de la víctima.

Asimismo, ofrecen supuestos descuentos, promociones exclusivas o servicios gratuitos para persuadir a las personas a responder afirmativamente. Por otro lado, pueden alegar que la víctima tiene problemas con su cuenta bancaria o de servicios y necesitan confirmación inmediata para evitar cargos o penalizaciones.

Cómo prevenir el fraude

Para evitar ser víctima de la «estafa del sí», conviene seguir una serie de recomendaciones de los expertos:

Cambia tu forma de responder al teléfono. En lugar de decir «sí», utiliza frases como «¿Quién habla?» o «¿Hola?».

Si no reconoces el número que llama, considera no contestar. Si es importante, la persona dejará un mensaje o intentará comunicarse contigo por otro medio.

Si alguien se presenta como representante de una empresa o banco, corta la llamada y verifica la información llamando directamente a la entidad a través de sus canales oficiales.

Evita proporcionar datos personales, como nombres completos, direcciones o números de cuenta, durante una llamada no solicitada.

Utiliza aplicaciones o servicios de tu operadora que identifiquen y bloqueen números sospechosos o spam.

Cuando los delincuentes logran grabar un «sí» o una respuesta afirmativa de una persona, suelen utilizarlo con fines fraudulentos. En algunos casos, los delincuentes usar la respuesta para afirmar que la persona ha dado su consentimiento para una transacción, suscripción o contrato.

Si los delincuentes logran obtener un «sí» de la persona en una conversación, pueden manipular la grabación para hacerla parecer como si se hubiera aprobado algo importante, como una compra, una transferencia de dinero o una solicitud de crédito. En el ámbito legal, si alguien da un «sí» en un contexto específico (como firmar un contrato o acuerdo verbal), esa grabación se puede utilizar para hacer que parezca que una persona aceptó algo que nunca consintió, como un acuerdo fraudulento o engañoso.

Es importante tener cuidado y estar alerta, especialmente con llamadas telefónicas donde puedan estar grabando respuestas.

Cómo actuar

Si crees que has caído en la «estafa del sí», es importante actuar rápidamente para minimizar los daños. En primer lugar, no continúes la conversación si sospechas que se trata de un fraude. Mantén la calma y evita proporcionar información adicional.

A continuación, revisa tus movimientos bancarios y transacciones para identificar cualquier actividad sospechosa. Si detectas algo inusual, informa a tu banco de inmediato. Asimismo, actualiza las contraseñas de tus cuentas bancarias, correos electrónicos y otros servicios importantes.

Guarda el número de teléfono del estafador, capturas de pantalla de mensajes o correos relacionados y cualquier otra información que pueda ser relevante. Finalmente, presenta una denuncia ante las autoridades competentes, como la Policía Nacional, la Guardia Civil o el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad).