En esta comunidad podrás deducirte hasta 150 € en gasto escolar por alumno. Guarda todas las facturas

La vuelta al cole supone para las familias con niños un buen sablazo a la economía, con mucho gasto en libros, material escolar, uniformes, calzado y todo lo que sea necesario para que cada estudiante en cada caso. Te contamos en qué comunidad autónoma puedes deducir hasta 150 euros de los gastos escolares, algo que te vendrá de perlas para reponerte del bocado que la vuelta al cole le da a tu presupuesto familiar… ¡toma nota!.

Deducir los gastos escolares es posible en Andalucía

El gobierno andaluz permite deducir los gastos escolares en hasta 150 euros por cada alumno, lo que supone que si tienes 2 hijos, puedes deducir hasta 300 euros, y así sucesivamente en el caso de tener más estudiantes en casa. Es importante destacar que no es una deducción al alcance de todos los residentes en Andalucía, para poder disfrutarla se deben cumplir ciertos requisitos:

Mínimo por descendiente

El contribuyente que se vaya a aplicar la deducción debe tener derecho a aplicarse el mínimo por descendiente por el hijo por el que paga esos gastos escolares. Debe convivir con él, ser menos de 25 años y no tener ingresos anuales superiores a 8.000 euros, entre otros. Si hay más de un contribuyente con derecho a esta deducción, se aplicará sobre la base de las cantidades que cada declarante hubiera satisfecho, siempre con ese límite de 150 euros por hijo.

Límite de ingresos

Para acogerse a estas deducciones los ingresos del contribuyente no deben superar cierta cantidad, con una suma de las bases imponibles general y del ahorro que no sea superior a 80.000 euros en el caso de declaración individual y que no supere los 100.000 euros en casos de declaración conjunta.

Tipos de gasto

En Andalucía, los gastos escolares que se pueden deducir son los gastos de enseñanza escolar de informática, de idiomas o de ambas, con las cantidades satisfechas a los centros docentes en concepto de gastos de escolaridad, en la proporción que corresponda a esas materias o asignaturas, además de a las que sean impartidas en un idioma extranjero.

Si tienes hijos en edad escolar es interesante saber si se pueden deducir los gastos escolares en tu comunidad autónoma y de qué manera, ya que además de en Andalucía es posible en otras, con límites y requisitos que pueden variar de un territorio a otro.