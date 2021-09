Cada año es necesario hacer el cambio de armario de ropa de verano a invierno. Cuando tenemos una casa pequeña, el espacio y su aprovechamiento suele ser fundamental para no desesperar y tener que elegir entre qué prendas quedarnos y a cuáles decirle adiós. Con el armario de Amazon, que también es zapatero y espejo, dispondremos de un espacio perfecto para tener nuestra ropa ordenada sin que ocupe demasiado espacio.

Armario zapatero de Amazon

Se trata de un mueble de diseño pensado para estancias pequeñas donde el espacio tiene que estar muy bien aprovechado. De color blanco, tiene unas medidas de 50 cm de ancho, 180 de alto y 20 cm de fondo, por lo que tendremos disponible un mueble único y con gran versatilidad.

Es un mueble adaptable a todo tipo de habitaciones ya que su exterior hace las funciones de espejo, y perfectamente podría estar situado en cualquier salón de casa. En el interior encontramos 12 varillas tubulares de aluminio para colgar hasta 16 pares de zapatos sin ningún tipo de problema.

Este armario de Amazon nos da infinitas posibilidades de uso, desde su montaje. La puerta podemos disponerla en cualquier sentido, izquierda o derecha, dependiendo de lo mejor que se adapte a nuestra habitación.

Además, incluye los dispositivos de sujeción a la pared para que, a pesar del peso que le vayamos metiendo, no tengamos ningún susto de derrumbe jamás.

Por último, los materiales son de primera calidad, con acabado en blanco brillo y realizado en aglomerado de alta densidad y melanina de larga duración.

Lo mejor de este armario, independientemente de sus características especiales que cumplen la función de armario, zapatero y espejo, es su precio rebajado a 99 euros en Amazon.

Buenas valoraciones

Una de las cosas más positivas que tiene Amazon son las valoraciones y comentarios de clientes que ya tienen el producto. Con estos podemos hacernos una idea bastante acertada de lo que vamos a comprar y si ha cumplido las expectativas de otros usuarios.

En este sentido, el armario de Amazon cuenta ya con más de 300 valoraciones, en su mayoría positivas, con 4 sobre 5 estrellas de puntuación.

Muchos de los usuarios que ya disfrutan de este armario de Amazon, destacan la elegancia del producto, su versatilidad y lo practico que resulta, tal y como comenta uno los usuarios que ya cuenta con el armario de Amazon:

«Trae instrucciones para armarlo paso a paso. Queda perfecto. Hay que atornillar a la pared para que quede bien firme. Me han entrado una cantidad de zapatos. Estoy muy contenta. Ha venido antes de tiempo y todo perfecto. La única pega es q los zapatos de tacones, si los calzas bien no te cierra la puerta. Pero los he puesto de manera tal, con el taco dentro y me han quedado perfecto. La puerta cierra perfectamente. Lo recomiendo.»