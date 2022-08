Quién más quién menos tiene algún espejo en casa. Puede que estos no sean esenciales o imprescindibles, pero lo cierto es que aportan mucho estilo allí donde los pongamos y además sirven para que nos veamos antes de salir de casa (y comprobar que vayamos bien conjuntados o bien peinados), por no hablar que los podemos usar para añadir profundidad y luminosidad a cualquier estancia. De este modo, si deseas poder contar con algún espejo más en tu casa, nada como elegir entre las más recientes novedades de una tienda que seguro conoces. Descubre a continuación, el espejo más buscado de Leroy Merlin que no puedes dejar pasar.

Leroy Merlin tiene el espejo más buscado

Leroy Merlin se ha convertido en una de las tiendas imprescindibles cuando queremos hacer reformas en casa, pero lo cierto es que cuentan también con muchos muebles y artículos de decoración, entre los que destaca ahora el espejo que os queremos mostrar.

Se trata del modelo de espejo enmarcado redondo Rosace natural llamado INSPIRE que tiene unas medidas de 60 x 60 cm (con 27,5 cm de diámetro para la parte «real» de espejo).

Un espejo que te puede quedar muy bien tanto en el salón como en el dormitorio, aunque lo cierto es que muchos de los clientes de Leroy Merlin que ya lo han comprado, apuestan por colocarlo en el recibidor de casa, o también en algún que otro pasillo.

Está elaborado en bambú de modo que vas a lograr que tu casa tenga un estilo muy exótico. El grosor del espejo es de unos 3 mm por lo que una vez colgado verás que apenas sobresale. Por otro lado, tiene una pequeña película de protección en la parte posterior para que en el caso de que se rompa se evite que los fragmentos de cristal se acaben esparciendo.

Tiene además el sello FSC, que certifica el uso de materiales gestionados de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente.

Su cuidado y mantenimiento es sencillo. Lo puedes limpiar con un simple paño y en el caso de humedecerlo un poco para poder limpiarlo por dentro o por la parte de espejo propiamente dicha, procura que se seque bien o que de hecho, el bambú no se moje. En caso de que así sea será bueno que lo seques con otro paño limpio.

Su precio es de 49,99 euros y se vende en todas las tiendas de Leroy Merlin así como en su tienda online.