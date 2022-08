España ya paga por todas las clases de bonos por primera vez desde 2015 con 80.000 millones por emitir

Se acabó cobrar por financiarse en los mercados internacionales. Por primera vez desde 2015, el Tesoro español ya paga por todas las clases de letras y bonos del Estado que emite, lo que obligará al Gobierno a pagar más por los casi 80.000 millones de euros de deuda bruta que quedan por subastar -a cierre de julio-. Este lunes el Tesoro ha colocado 365 millones de euros en letras a tres meses por las que ha tenido que pagar un interés del 0,145%. Es la primera vez desde 2015 que paga por este tipo de deuda y era la única que quedaba en negativo. También ha captado 1.337 millones por letras a 9 meses, a un interés del 0,618%, trece centésimas más que la anterior subasta, en julio.

Ha sido la última subasta de agosto, por lo que el Gobierno volverá de vacaciones con todos sus productos de deuda en positivo y con casi 80.000 millones de euros por emitir. Según los datos del Tesoro, hasta el 31 de julio ha emitido 157.519 millones de deuda bruta -55.000 millones de deuda neta-, por lo que faltan más de 75.000 millones hasta los 235.000 millones que se ha marcado como objetivo para todo el año.

Es la consecuencia de que el Banco Central Europeo (BCE) haya decidido variar su política de tipos de interés cero y desde julio el precio del dinero se encuentre en Europa en el 0,5%, con perspectivas de volver a subirlos otro medio punto en su reunión de septiembre si las previsiones de inflación a medio plazo siguen por encima del 2%.

Además, el organismo que preside Christine Lagarde determinó el fin de su programa de compras de activos desde junio, lo que también ha perjudicado al Tesoro español porque el BCE ha sido el principal y casi único comprador de los bonos a 10 años nacionales. Pero Sánchez no se va a quedar sin la ayuda del BCE, puesto que la institución europea ha ideado un mecanismo nuevo para comprar deuda de los países periféricos con el capital de la deuda que va venciendo de otros países, como Alemania.

De esta forma, el BCE ha comprado 8.000 millones de euros de deuda española en junio y julio, pese al fin de los programas de activos, lo que ha permitido que la prima de riesgo española no se hunda. Lo que no ha evitado es que el tipo de interés que paga no suba. Según los datos del Tesoro, en julio pagó un interés del 2,50%, muy lejos del 0,7% de enero, por ejemplo. En cualquier caso, el efecto del nuevo mecanismo del BCE ya se notó puesto que fue inferior al 2,52% de junio.

Impacto

El aumento de los tipos tendrá sin duda un impacto en las cuentas públicas, ya que el Gobierno no esperaba un incremento tan brusco del precio del dinero a principios de año, cuando cierra los Presupuestos Generales. Y, además, falta por saber las condiciones que impondrá Bruselas y el propio BCE a los países de los que compre deuda con el nuevo mecanismo ideado para evitar las subidas de las primeras de riesgo.