Escrivá ha explicado que en las recomendaciones del Pacto de Toledo se pidió que se tuvieran en cuenta en el sistema de cómputo de las pensiones las nuevas realidades del mercado laboral y la existencia de «carreras más volátiles», donde los últimos años de cotización no siempre son los mejores.

«Estimamos que para el 30% de los trabajadores sus últimos años no son los mejores», ha indicado el ministro, que ha añadido que el sistema actual está pensado para «carreras lineales», donde teóricamente uno va mejorando sus cotizaciones según va cumpliendo años.

«Ahora ya no es así y tenemos que hacer un sistema más equitativo y eso lo haremos con los agentes sociales en 2022. En alngunos casos, habrá que valorar extender el periodo de cálculo, pero no necesariamente, se podría hacer un sistema para elegir los mejores años cotizados (…) Pero no hay nada nuevo», ha dicho el ministro.

Así, y siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, esta medida se incluyó en el Plan de Recuperación (componente 30) en el marco de la segunda pata de la reforma de pensiones que se discutirá con los agentes sociales a partir de 2022. Escrivá ha negado «rotundamente» que valorar la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones para determinadas carreras profesionales tenga como objetivo reducir el gasto en pensiones, ya que lo que se persigue es hacer el sistema «más equitativos» y mejorar la situación de trabajadores a los que sus últimos años cotizados «no les favorece» de cara al cálculo de su pensión.

«Se trata de modernizar y mejorar el sistema. Llevo un año hablando de esto y siempre digo lo mismo», ha insistido Escrivá. El ministro ha asegurado además que «no ve problemas ni le preocupa» que puedan surgir problemas en el Gobierno de coalición a propósito de esta materia, pues se trata de una medida contemplada en el Plan de Recuperación que «ha asumido todo el Gobierno», que está hablada «desde hace tiempo» y que a Bruselas «le ha parecido estupenda».