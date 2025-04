La ensalada preparada de Mercadona que recomiendan los nutricionistas: clave para perder grasa

Comer sano ya no es sólo una cuestión de estética o moda, sino que cada vez más personas entienden algo que resulta básico, y es que la alimentación es la base del bienestar físico y emocional. Y, aunque el ritmo de vida no siempre deja espacio para cocinar, eso no significa que tengamos que renunciar a una dieta equilibrada. Hoy, las grandes superficies se han puesto las pilas para ofrecer productos saludables, sabrosos y listos para consumir. Y entre ellas, Mercadona ha sabido destacar con propuestas que han llamado la atención incluso de nutricionistas. Es el caso de la ensalada preparada de la que ahora os hablamos, y que seguro, vas a querer probar.

Desde la cuenta especializada en nutrición @transformatelavida, han analizado las ensaladas preparadas que podemos encontrar en los supermercados de la cadena valenciana. De este modo, nos encontramos con un interesante ranking en el que, de entre todas las ensaladas de Mercadona destaca una de forma especial: la ensalada de la casa. Una opción ligera, rica en fibra, vitaminas y muy baja en calorías, perfecta para quienes buscan perder grasa sin caer en el error de saltarse comidas o recurrir a productos procesados. Esta ensalada, según explica la nutricionista que aparece en el vídeo, tiene todos los puntos clave que deben reunir este tipo de alimento: vegetales frescos, ingredientes reales, sin salsas ni aditivos industriales, y además, cuenta con un sabor que se presta a ser potenciado con otros alimentos saludables. Con menos de 200 calorías por envase y una mezcla variada de verduras, se ha convertido en la mejor aliada de muchos consumidores que quieren cuidarse de forma sencilla, sin complicaciones y sin renunciar al gusto.

La ensalada de Mercadona que recomiendan los nutricionistas

Lo que hace que la Ensalada de la casa de Mercadona destaque frente a otras es precisamente su sencillez. Está compuesta por escarola lisa, escarola rizada, achicoria, zanahoria rallada, tomate cherry, maíz dulce y aceitunas verdes. Todos ingredientes frescos, sin aderezos ni añadidos superfluos. De hecho, esto es lo que resalta la cuenta de @transformatelavida ya que como sólo lleva vegetales, es la base perfecta para quienes buscan perder grasa sin pasar hambre.

Esta combinación de verduras de hoja verde y vegetales crujientes aporta fibra, vitaminas del grupo A y C, antioxidantes y una gran sensación de saciedad. Algo fundamental cuando el objetivo es reducir el consumo calórico sin sentir ansiedad ni apetito constante. Por si fuera poco, su precio (unos 2,18 euros para un bol de 400 gramos) la convierte también en una opción asequible, lo que no siempre ocurre con los productos etiquetados como saludables.

Cómo convertirla en un plato completo para perder grasa sin aburrirte

Aunque tal cual ya es una opción ligera y saludable, la ensalada de la casa puede adaptarse fácilmente para convertirse en un plato completo. Una de las claves que más repiten los nutricionistas es que una comida equilibrada debe contener vegetales, una fuente de proteína magra y una porción de grasa saludable. En este caso, basta con añadir ingredientes sencillos como atún al natural, pechuga de pollo, huevo duro o tofu para cumplir con esa regla de oro.

También podemos elegir la adición de aguacate, semillas de chía o un puñado de nueces y de este modo, vamos a añadir grasas saludables que ayudan a regular el apetito y mejoran la absorción de nutrientes. Además, podemos echarle también un chorrito de aceite de oliva virgen extra, o si lo prefieres un poco de limón o de vinagre de manzana, y unas cuantas especias. Así, esta ensalada se transforma en un plato principal ideal para almuerzos o cenas ligeras, sin caer en la monotonía.

Otras ensaladas preparadas de Mercadona

En su análisis, @transformatelavida también menciona otras ensaladas de Mercadona, aunque advierte que muchas de ellas contienen ingredientes que, si bien pueden parecer inofensivos, no son la mejor opción para quienes están en fase de pérdida de grasa. En segundo lugar, por ejemplo, coloca la ensalada de queso de cabra, que lleva brotes verdes, manzana, frutos secos y vinagreta balsámica. Es sabrosa y más completa en macros, pero también más calórica. Ideal para una comida puntual o si se controla el resto del día.

En tercer lugar está la Ensatún, que lleva atún, lechugas, maíz, tomate cherry, aceitunas y un aliño suave. Aunque contiene proteína, el aceite añadido y el tipo de aliño pueden elevar las calorías. Aun así, sigue siendo una opción bastante equilibrada si se consume con moderación. En el resto del ranking encontramos propuestas más elaboradas como la ensalada César, la de pasta, o la wrap Texas, que aunque están ricas, ya incorporan salsas industriales, embutidos, fiambres o ingredientes más procesados que las alejan del concepto de comida sana y ligera.