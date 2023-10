EnlightED 2023 aborda el impacto de la IA generativa en la educación, empleo y negocios

EnlightED 2023, la conferencia mundial que aúna educación, tecnología e innovación, regresa en su sexta edición los días 18 y 19 de octubre en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid con ponentes de reconocido prestigio internacional y nacional de la mano de Fundación Telefónica, IE University, South Summit y la Fundación ”la Caixa”.

Esta sexta edición, dedicada a repensar la educación en la era de la Inteligencia Artificial para las generaciones futuras, pondrá el foco en los retos, oportunidades y soluciones que plantea la IA generativa. Abordará cuestiones como el uso y sus aplicaciones en los docentes y estudiantes, el respeto a la diversidad, la regulación y los límites éticos y el impacto en el futuro del empleo.

Se trata de un evento gratuito con más de 30 debates, workshops y casos prácticos y 50 ponentes nacionales e internacionales, que explorará esta nueva tecnología que ha irrumpido con fuerza este año, ha revolucionado el mundo y ha marcado un antes y un después en todos los sectores, entre ellos, la transformación del mercado laboral, la industria y la empresa, la comunicación y, sobre todo, en la educación. El evento podrá seguirse de forma presencial y por streaming.

Repensando la educación en la era de la IA

· Principales ponencias:

Entre los ponentes confirmados se encuentran Toju Duke, fundadora de Diverse AI, conferenciante, autora y asesora sobre IA responsable; Daniel Susskind, experto en el impacto de la tecnología, con foco en la IA, en el trabajo y la sociedad, catedrático de Economía en el King’s College de Londres e investigador asociado en el Instituto de Ética de la Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford; Carl-Benedikt Frey, profesor asociado Dieter Schwarz de Inteligencia Artificial y Trabajo en el Oxford Internet Institute y miembro del Mansfield College de la Universidad de Oxford; Edo Segal, emprendedor en serie, inventor e inversor privado, actualmente es fundador y CEO de bMuse y, Priya Lakhani, fundadora y CEO Century Tech, entre otros.

· Paneles y debates:

La cita de este año cuenta además con varios paneles que abordarán desde diferentes perspectivas el impacto de la IA en el ámbito educativo, “Inteligencia Artificial y Educación: Unas guías para las futuras políticas públicas”, “¿Cuáles son las herramientas básicas de la IA para la próxima generación digital?”, “Mastering the Ed-Tech Universe”, donde descubrir cómo se están ampliando las fronteras de la EdTech y su uso de la tecnología para revolucionar los métodos de aprendizaje; “Discovering the EdTech Gold Rush”, sobre las estrategias, oportunidades y tendencias de inversión en el ámbito educativo desde el punto de vista tecnológico.

Además, el programa se completa con el seminario de Carlos Santana, DotCSV, divulgador, youtuber y profesor de Machine Learning & Data Science en la EOI; una mesa redonda liderada por Francesca Borgonovi, Jefa de Análisis de Competencias del Centro de Competencias de la OCDE sobre el potencial de la IA en la industria y el empleo, sus oportunidades en la formación de competencias necesarias y la importancia de la ciberseguridad ante este nuevo escenario; la presentación del informe GEM Report 2023 (Global education Monitoring Report) de la UNESO “Technology in education. A tool on whose terms?”, que aborda el uso de la tecnología en la educación en el mundo a través de la pertinencia, la equidad, la escalabilidad y la sostenibilidad y un panel dedicado al futuro del empleo y las habilidades más demandas en torno a “Reskilling for Employment”, una iniciativa de la European Round Table (ERT), foro de alto nivel que reúne a los presidentes de en torno a 60 de las mayores empresas europeas del sector industrial y tecnológico, que pone en contacto a empleados y desempleados con programas formativos para adquirir nuevas competencias e iniciar nuevas trayectorias profesionales.

· Experiencias y workshops

Esta sexta edición de enlightED ofrece una serie de talleres participativos para experimentar los usos y aplicaciones de la IA en los modelos de aprendizaje. Entre ellos, destaca “El impacto de la IA Generativa en los exámenes de Bachillerato”, un taller donde profesores y estudiantes examinarán a las herramientas de IAs. Además, tendrá lugar un workshop híbrido, presencial y online: “Taller de prompting con IAs Generativas como ChatGPT para profesores de ESO y Bachillerato”, un curso de iniciación a profesores de ESO y/o Bachillerato en el mundo de los grandes modelos de lenguajes como ChatGPT. Al final del taller se presentarán los cursos oficiales para introducir las herramientas de IA generativa en las aulas, abiertos a profesores, colegios o institutos interesados.

Habrá además otros talleres dirigidos a introducir y formar a la comunidad educativa en las nuevas herramientas de la IA en el campo de la educación: “Posibilidades de la IA generativa en la docencia: Explorando el ‘Prompting’ en la Educación” y la “Inteligencia Artificial generativa para llevar tus clases al siguiente nivel”. Y para público general, se realizará un “Taller de IA para no programadores”, donde los asistentes aprenderán las primeras nociones de uso de esta tecnología para poder aplicarla en su día a día.

Asimismo, enlightED acogerá una performance en vivo generada a través de IA, AWWZ AI DJ SET, donde una IA especialmente entrenada analiza los comentarios de Youtube en sugerencias de canciones. El sistema de la IA está desarrollado por ingenieros de inteligencia artificial y sonido de la Universidad UPC – Barcelona Tech: Mireia de Gracia, Casimiro Pio Carrino y Dimas Ávila.

Más de 2 millones de espectadores

A lo largo de estos años, enlightED se ha convertido en un referente en la comunidad educativa, en los ámbitos de la innovación y la tecnología, y en los interesados en estas materias. En las anteriores ediciones, han participado ponentes de la talla de Howard Gardner, Barbara Oakley, Daniel Goleman, Hadi Partovi, Rose Luckin, Alok Kanojia, Jeff Maggioncalda, Ken Robinson, Bisila Bokoko, entre otros. El evento acumula 2,7 millones de espectadores de 46 países, 100 conferencias, 600 ponentes internacionales y 4,4 millones de visualizaciones. El año pasado, cerca de 1.300 personas asistieron al evento y las ponencias obtuvieron más de 1.6 millones de visualizaciones.