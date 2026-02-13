El Gobierno de Pedro Sánchez planteó a los pescadores la posibilidad de crear un único macroparque de eólica marina en España en vez de repartir esta infraestructura por la costa del país en varias instalaciones. Sin embargo, los trabajadores del mar también se han opuesto a esta posibilidad al considerar que el Ejecutivo sigue sin demostrar «la compatibilidad real con la pesca y los ecosistemas marinos» de estas fuentes de energía.

Fuentes del sector consultadas por OKDIARIO aseguran que el Gobierno «está mirando ejemplos del norte de Europa» y estudiando la posibilidad de implementar un solo parque marítimo con «los molinos suficientes para cumplir con los objetivos de generación».

De hecho, el Ejecutivo socialista ha incluido esta pregunta en la consulta pública sobre el asunto: «¿Debería subastarse un único parque de mucha potencia en una zona o varios parques pequeños? ¿Qué potencia objetivo debería subastarse para un parque concreto?».

En ese sentido, los pescadores denuncian que este método para estudiar la implementación de la eólica marina es sesgado, pues no se admite la entrega de alegaciones en el proceso, sino que se restringe la cuestión a unas pocas preguntas diseñadas de antemano.

Es decir, la única forma que tienen los actores involucrados a la hora de aportar su opinión sobre el asunto es la respuesta a cuestiones cerradas. Entre ellas se encuentra la posibilidad de crear un sólo macroparque de eólica marina, imitando lo que hacen otros países.

Países que, según las fuentes consultadas, «tienen características propias y diferentes a las de España», especialmente en lo que se refiere al sector pesquero.

El macroparque de eólica marina

En ese sentido, los pescadores han respondido a la pregunta planteada por el Gobierno sobre la posibilidad de implementar un único macroparque de eólica marina de la siguiente manera: «Rechazamos tanto la opción de un único gran parque como la de varios parques pequeños mientras no se haya demostrado la compatibilidad real con la pesca y los ecosistemas marinos».

«Cualquier objetivo de entre 1 y 3 GW a 2030 debe supeditarse al cumplimiento efectivo del principio de precaución y a la protección de la pesca como actividad estratégica para la seguridad alimentaria», han defendido los trabajadores del mar en la consulta pública.

En ese sentido, la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos ha recordado al Gobierno de Sánchez que un informe «elaborado por 62 expertos de 14 países» advierte que «la efectividad real de las medidas de compensación para los pescadores sigue siendo una incertidumbre clave».

«Nadie ha demostrado que un pescador de 55 años que pierde su caladero pueda rehacer su vida con un curso de formación o una indemnización», ha lamentado el sector.

No obstante, la plataforma ha dejado la puerta abierta a negociar una forma de implementar esta infraestructura en España: «Si, pese a nuestra oposición, se decidiera avanzar, únicamente aceptaríamos proyectos piloto de escala muy limitada, alejados de los principales caladeros, con carácter experimental y seguimiento científico independiente y vinculante».