Plus Ultra Líneas Aéreas reanudará sus vuelos regulares entre Madrid y Caracas a partir del próximo 3 de marzo tras la normalización de las operaciones aéreas para las compañías españolas.

La aerolínea ha indicado en una nota de prensa que operará inicialmente dos frecuencias semanales directas, los martes y jueves, y a partir del 28 de marzo incorporará una tercera entre Madrid-Caracas y el vuelo semanal Tenerife-Caracas, reforzando así la conectividad entre ambos mercados.

La reactivación de la ruta se produce tras el levantamiento de las restricciones que afectaron a la conectividad aérea desde finales de noviembre de 2025.

Durante este periodo, Plus Ultra suspendió temporalmente sus operaciones en línea las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y de su homóloga europea EASA y de la posterior revocación de los permisos de operación por parte de las autoridades aeronáuticas venezolanas.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela ya ha anunciado la eliminación de cualquier restricción a compañías españolas.

Para Plus Ultra, la reanudación de los vuelos a Caracas representa «un paso muy importante para restablecer la normalidad operativa» con sus principales destinos y para miles de familias que usan habitualmente estos vuelos.