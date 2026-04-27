Iberia MRO, la división de mantenimiento y reparación de Iberia, «apoyará a Vueling en su transición de flota» tras la creación de la nueva compañía de IAG dedicada a mantener motores, IAG Engine Tech, según consta en un comunicado interno de la empresa al que ha tenido acceso OKDIARIO. De esta forma, el grupo va a seguir rentabilizando este departamento, pero redirigiendo sus funciones hacia otro tipo de actividades.

En concreto, Iberia ha logrado la licencia para mantener, reparar y revisar los motores de los modelos de avión más vendidos en la actualidad en el aeropuerto de Madrid-Barajas, tal y como anunció a través de un comunicado.

El permiso incluye la capacidad para operar sobre los motores CFM LEAP, es decir, la opción mayoritaria en la familia Airbus A320neo y la única opción de los Boeing 737 MAX. Para gestionar este nuevo cometido, ha creado una empresa en la que, junto con IAG, mantendrá el 75% de la propiedad.

«Gracias a la nueva licencia LEAP, y junto con el resto de las licencias actuales (PW1100, V2500 y CFM56), IAG Engine Tech dará servicio al 100% de motores Narrow-Body de IAG y tendrá foco también en el mercado a terceros, creando la oportunidad de desarrollar un negocio que, además de alcanzar los objetivos de rentabilidad, nos garantice carga de trabajo sólida y estable, así como posibilidades de crecimiento», asegura la empresa en el comunicado interno.

La vieja división de Iberia y Vueling

Sin embargo, tras la creación de esta nueva sociedad y todos estos cambios, ha quedado un poco en el aire la función de Iberia MRO, la división de Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO, por sus siglas en inglés) de la aerolínea española Iberia. Por ello, la compañía ha aprovechado el comunicado interno para detallar sus nuevas funciones.

«En esta nueva etapa del MRO, Mantenimiento Pesado se va a orientar a asegurar las necesidades de la línea aérea», ha asegurado la compañía, que ha destacado que «dedicará toda la capacidad necesaria al Grupo Iberia, apoyará a Vueling en su transición de flota y atenderá a terceros en momentos de menor carga».

Es decir, una de las funciones de la vieja división de mantenimiento de Iberia será la de apoyar a su compañera Vueling durante la transición de su flota. Con todo, la sección de «Mantenimiento Pesado va a seguir desarrollándose gracias a la capacitación para el A350, una flota que va a crecer en los próximos años en el marco del Plan de Vuelo 2030».

«Mantenimiento pesado pondrá todo su foco en asegurar la calidad y la eficiencia de su actividad, imprescindibles para garantizar la solidez financiera y la excelencia operativa de Iberia», afirma la empresa.

«Los desarrollos que van a suponer estos cambios beneficiarán notablemente a nuestro negocio de Componentes que va a evolucionar para dar soporte a Motores y a la operación del Grupo Iberia», continúa el comunicado.

«Se adaptará también para atender las nuevas necesidades tecnológicas ligadas al A350 y a las nuevas flotas y, además, tendrá actividad a terceros en líneas de producto específicas», asegura. «También en el caso de Componentes el foco estará en la eficiencia y en la calidad de sus servicios», sentencia.