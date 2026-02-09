Cimic (ACS) logra un contrato para construir un centro de datos en Malasia

Leighton Asia, empresa del Grupo Cimic (ACS), ha sido adjudicataria del contrato principal de obras para un proyecto de centro de datos en Johor Bahru, Malasia. Esta adjudicación se produce tras la exitosa entrega por parte de Leighton Asia de proyectos de centros de datos para el mismo cliente en Indonesia e India.

El nuevo proyecto de Cimic forma parte del desarrollo de un campus verde que abarca aproximadamente 12 hectáreas dentro de un emplazamiento más amplio de alrededor de 35 hectáreas.

La nueva instalación ofrecerá hasta 57,6 MW de capacidad crítica de TI y red a través de seis edificios de coubicación , junto con espacios de administración, apoyo a operaciones, instalaciones de seguridad y la infraestructura asociada del recinto. La finalización de la construcción está prevista para 2028.

Nuevo proyecto de Cimic

El consejero delegado de ACS Group y Hochtief, y presidente ejecutivo del Grupo Cimic, Juan Santamaría, declaró: «Con más de 9 GW de capacidad de centros de datos entregada o en desarrollo, nuestro Grupo está en una posición única para respaldar las necesidades de infraestructura digital de los principales clientes tecnológicos».

«Aportamos una amplia experiencia en todo el ciclo de vida, desde el concepto hasta la puesta en marcha, lo que permite soluciones escalables, resilientes y preparadas para el futuro», sentenció el directivo.

Por su parte, el director general de Leighton Asia, Brad Davey, afirmó: «Con un equipo ya establecido sobre el terreno y una profunda experiencia regional adquirida tras la entrega con éxito de proyectos de centros de datos en toda la región, Leighton Asia está preparada para ejecutar este proyecto altamente técnico de forma segura y eficiente para nuestro valioso cliente».

Leighton Asia ha desarrollado una cartera de proyectos de centros de datos de hiperescala y empresariales en Asia, con obras activas y completadas en Malasia, Indonesia, Tailandia, India, Filipinas, Singapur y Hong Kong, aprovechando su capacidad regional de ejecución en obra civil, estructuras, MEP y entrega integrada.