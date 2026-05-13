La alianza estratégica de Lopesan Hotel Group con la plataforma comercial Thynk transforma la gestión del segmento de grupos y eventos 

Lopesan Hotel Group da un paso definitivo en la sofisticación de su arquitectura comercial con la consolidación de Lopesan Groups Office (LGO). La nueva oficina, presentada durante la pasada ITB de Berlín, nace con el objetivo de centralizar, en un ecosistema único, la gestión integral de grupos y eventos, apoyándose en una alianza tecnológica de primer nivel como la que ofrece Thynk.

El acuerdo estratégico, ratificado por el director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, el director comercial, Juan Santana, y el CEO de Thynk, Pascal Petit, posiciona a la cadena a la vanguardia de la industria hotelera internacional. A través de la implantación del software de ventas y gestión de eventos más premiado del mercado, Lopesan optimizará su capacidad de respuesta y gestión en el segmento de congresos, eventos y reuniones.

Transformación digital basada en el dato único

La plataforma de Thynk opera sobre la infraestructura global de Salesforce®, lo que permite unificar toda la operativa asociada a la vertical de reuniones, incentivos y ferias de la cadena bajo un modelo de gestión inteligente.

Esta integración es la piedra angular de una hoja de ruta fijada para 2026 que busca priorizar la experiencia del cliente a través de una agilidad sin precedentes, en la que los procesos administrativos manuales se reducen drásticamente, logrando que los tiempos de respuesta para presupuestos sean inferiores a un día y simplificando la contabilidad mediante un sistema de facturación unificada.

“Este movimiento trasciende la digitalización convencional para apostar por la gestión basada en el dato único y la orquestación inteligente de activos», destacó José Alba, que señaló que el reto es eliminar las fricciones administrativas en el proceso de contratación y lograr una escalabilidad operativa que optimice el rendimiento de todo el portafolio de la compañía.

Eficiencia y personalización

Por su parte, Pascal Petit, CEO de Thynk, indicó que este acuerdo permitirá demostrar cómo la complejidad de una cartera internacional del volumen de Lopesan «puede transformarse en una experiencia fluida, rentable y de alto rendimiento» utilizando la tecnología adecuada.

El despliegue tecnológico estará plenamente operativo en los próximos meses. Con este hito, Lopesan Hotel Group no solo refuerza su rentabilidad, sino que permite a sus equipos humanos liberar carga técnica para centrarse en el diseño de experiencias personalizadas y de alta excelencia para sus clientes.

Expansión estratégica en Madrid y República Dominicana

El refuerzo operativo coincide con un año histórico para la expansión de la planta hotelera del Grupo. En 2026 destaca la esperada apertura del Hotel Miguel Ángel en Madrid, un proyecto destinado a liderar el segmento urbano de alta gama y que representa el desembarco estratégico de la compañía en el corazón de la capital. El reto fijado consiste en lograr hacerse con una cartera de clientes destacada, a través de la cuál poder acoger importantes congresos y eventos.

Asimismo, en mayo, la compañía ampliará su presencia internacional con tres nuevos activos hoteleros y un moderno Palacio de Congresos en República Dominicana. Este despliegue traslada al Caribe un modelo de éxito ya contrastado en el núcleo de Meloneras, en Gran Canaria, basado en el concepto walking distance, en el que la proximidad física entre alojamientos de máxima categoría y los centros de convenciones logra eliminar los traslados, reduciendo los costes logísticos y minimizando la huella de carbono.