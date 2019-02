C. RIbagorda y C. Díaz Nobile

Una alumna de la Universidad Complutense de Madrid le ha sacado los colores a la directora de informativos de TVE, Begoña Alegría, por la defensa que el pasado lunes, el presentador de Los Desayunos hizo a la entrevistas de Jordi Évole a Nicolás Maduro. "Ya le he dado un tirón de orejas", ha confesado Alegría.

Edith, una alumna de la Universidad Complutense de Madrid, no ha dudado en coger el micrófono y preguntar a Begoña Alegría, directora de Informativos de TVE, sobre el editorial que el pasado lunes realizó el presentador de Los Desayunos, Xavier Fortes, tras la entrevista de Jordi Évole al dictador Nicolás Maduro. Un insólito posicionamiento con una cadena privada y con con tema tan sensible, que a la alumna no le pareció propio de una televisión pública.

“Efectivamente, puedo decir, para ser políticamente correcta, que tampoco compartí esa expresión de Xavier Fortes en Los Desayunos y… ya le di un tirón de orejas”, ha confesado Alegría.

Los hechos ocurrían el pasado lunes, tras la entrevista de Salvados, que Jordi Évole realizó al dictador Nicolás Maduro. Fortes denunció en el espacio que presenta que “este fin de semana hemos asistido a un hecho ciertamente surrealista, las furibundas críticas a un periodista por osar realizar una entrevista. Lo más curioso es que esas críticas, trufadas en ocasiones de insultos de todo tipo, se realizaron antes siquiera de realizar dicha entrevista. Hasta este punto hemos llegado en España”.

“Pues bien, lo que hizo Jordi Évole ante Maduro no fue ni blanqueo ni propaganda, solo puede calificarse y clasificarse como periodismo“, insistió el presentador del en su editorial de La 1 de TVE.

Un insólito posicionamiento con la cadena privada, que ha llevado a la Plataforma por una RTVE Libre, a exigir la dimisión inmediata de Xavier Fortes.

I Congreso de Periodismo y Comunicación Global

La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid celebra este miércoles y jueves el I Congreso de Periodismo y Comunicación Global. Unas jornadas que tiene como objetivo “debatir, reflexionar y compartir experiencias profesionales, docentes o investigadoras sobre el ejercicio de la actividad periodística”.

En ella participan profesionales como Iñaki Gabilondo, encargado de la conferencia inaugural que trata la relación entre el periodismo y el poder, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Victoria Prego, o la directora de Público, Ana Pardo de Vera, que formará parte de la mesa de debate sobre periodismo y nuevos poderes.