Botín sobre los PGE de Sánchez: “Una política fiscal ortodoxa es fundamental”

La presidenta de Banco Santander defiende la intervención de la JUR del Banco Popular y sobre los accionistas que perdieron su inversión señala que "cuando compras acciones puede haber pérdidas"

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha comentado sobre los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez que “una política fiscal ortodoxa es fundamental para un país porque influye en la prima de riesgo, y también en los costes que el sector financiero tiene al financiarse y traslada en las hipotecas”. Al ser preguntada sobre los Presupuestos Generales del Estado, Botín ha dicho no conocer el detalle de los Presupuestos, pero ha señalado que “es fundamental tener una política fiscal ortodoxa que sea sostenible. Todos tenemos que tener acceso al crédito y hay que estar en competitividad con Alemania y otros países”. Con respecto a la situación económica, ha señalado que España “ha mejorado mucho pero debe seguir haciéndolo”.

La compra de Banco Popular por Banco Santander ha sido una compra beneficiosa para el contribuyente español, pues según los cálculos del primer banco de la Eurozona, ha permitido que “19 millones de familias hayan evitado pagar 3.000 euros por familia”, por lo que la intervención y venta por un euro del Popular habría sido una decisión que habría ahorrado dinero, según el banco.

Botín ha facilitado estos datos para reforzar su idea de que la intervención fue un mal menor, a pesar de que la resolución de la JUR está recurrida ante la justicia. “En el caso de la JUR nosotros no estamos, estamos fuera”, ha señalado Botín, quien también ha puntualizado sobre las pérdidas de los accionistas de Popular que “cuando compras acciones puedes perder la inversión”, aunque ha reconocido que la situación de resolución del banco no gustó a todo el mundo.

Desde la incorporación de Popular al balance de Santander, incorporación que se hizo de forma legal con la desaparición del CIF de Popular en septiembre, los resultados del grupo en España se han visto mejorados notablemente, de hecho su beneficio ha subido nada menos que un 28% tras incorporar al banco antiguamente propiedad del Opus Dei.

Botín ha presentado este miércoles la rueda de prensa que sigue a la presentación de resultados anual, donde la entidad bancaria ha ganado 7.810 millones de euros en todo el mundo con un beneficio que ha subido más de un 20% en España hasta el 28% más.

El fiasco de Orcel

Por otra parte, Botín no ha querido mojarse sobre la demanda por no pagarle la indemnización correspondiente de 50 millones de euros que Andrea Orcel está preparando con bufetes de abogados españoles, según informó este martes ‘Financial Times’. Botín simplemente se ha limitado a comentar el mensaje de la nota de prensa del día que se anunció la vuelta atrás del fichaje de Orcel: “La decisión estuvo basada en que cuando tuvimos la cifra final a la que hacer frente, dados los valores y la responsabilidad que tenemos hacia los accionistas y la sociedad, no era asumible y fue una decisión difícil pero correcta”, ha dicho la presidenta de la entidad.