De la Cierva no cree que la situación de DIA sea “desesperada” y presentará un plan a principios de año

El recién designado consejero delegado del Grupo Dia, Borja de la Cierva, ha asegurado que la cadena de supermercados no se encuentra en una "situación desesperada" y ha avanzado que prevé presentar el plan estratégico de la compañía a principios de año.

“DIA no está en una situación desesperada, ni es una compañía que rescatar. De hecho no ha dejado de pagar a ninguno de sus proveedores, ni las nóminas, ni servicios. En esta situación, hemos pagado con más rigor del que se hacía otros años”, ha señalado el nuevo máximo directivo de la firma en declaraciones a Europa Press.

De la Cierva ha tranquilizado a accionistas, empleados y franquiciados ante la complicada situación que atraviesa la cadena de supermercados, que está a punto de firmar un acuerdo con la banca acreedora para refinanciar su deuda en los próximos días.

“El acuerdo lo firmaremos en uno o siete días, da igual. Estamos convencidos desde hace tiempo que iba a suceder, porque DIA es un activo que vale mucho y que genera caja, no es una compañía que haya que rescatar y darle la vuelta”, ha señalado, subrayando que el acuerdo está pendiente de la aprobación final por el comité de crédito de una entidad, que “no es de las más relevantes” de la refinanciación.

El recién designado consejero delegado ha reiterado que cree “firmemente” en el plan estratégico que está ultimando la cadena de supermercados y que está revisando de forma conjunta con los bancos que han firmado la refinanciación.

“No esperamos ningún cambio, aunque es posible que tengamos que hacer algún reajuste, pero para eso esperamos al cierre de las cuentas. Pero estamos muy ilusionados y el plan no cambiará significativamente”, ha señalado, al tiempo que confía en poder tenerlo “en condiciones” a principios del próximo año.

Respecto al máximo accionista de la compañía, el fondo LetterOne, que cuenta con el 29% del capital social y está liderado por el millonario ruso Mikhail Fridman, De la Cierva reconoce que “no” entiende que hayan abandonado el consejo de administración.

“Ellos estaban presentes en la comisión de auditoria y han trabajado codo con codo en el plan estratégico y en la refinanciación de la deuda. No entendemos que hayan abandonado el consejo, porque no hemos oído hablar de otro plan estratégico”, ha precisado tras la reciente marcha de dos consejeros.

“El consejo solo conoce un plan, y en ese es en el que han trabajado también los representantes de LetterOne. Si hay otro plan nosotros no lo conocemos”, ha asegurado De la Cierva, que ha subrayado que “no” saben cuál es la posición del accionista de referencia.

Respecto a si el consejo de administración está buscando un ‘caballero blanco’ para que tomara el control de la cadena de supermercados, ha sido claro: “Una empresa que cotiza en Bolsa no teme nada. El consejo no tiene ninguna posición si Fridman decide hacer una OPA, el mercado es soberano, pero no buscamos un ‘caballero blanco’ porque el mercado es libre”, ha indicado a Europa Press.

Por otro lado, el consejero delegado ha avanzado que el consejo de administración convocará una junta de accionistas en un plazo de dos meses donde se aprobará la ampliación de capital por valor de 600 millones de euros, que está asegurada por Morgan Stanley, y que servirá para retomar el equilibrio patrimonial tras unas provisiones negativas, que le harán cerrar el ejercicio con un patrimonio negativo, pero que “no afectan ni al negocio ni a los clientes”.

Ventas

Sobre la venta de Clarel, De la Cierva ha señalado que la compañía “no tiene prisa, ni urgencia” para su venta aunque en cuanto se cierre el acuerdo de la refinanciación se dará mandato a los bancos para desprenderse de este activo, que ya han identificado a inversores interesados.

Respecto al ‘fichaje’ de Jaime García Legaz, De la Cierva ha señalado que el ex presidente de Aena y Cesce puede “aportar mucho por su experiencia y es un refuerzo y refresco importante” para la compañía. “El consejo lo ha nombrado consejero y no presidente, pero es verdad que la compañía tiene vacante ese puesto y personalmente me encantaría que fuera nombrado presidente”, ha reconocido.

El consejero delegado ha señalado que el cese de Antonio Coto, que ha estado en el cargo casi cinco meses, se ha debido a una “pérdida de confianza” del consejo de administración. Sin embargo, De la Cierva confía en poder “implementar el plan de negocio” de la compañía: “No he aceptado el cargo para estar tres semanas o meses”, ha recalcado.

