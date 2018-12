Miguel Ángel Sacaluga, ex consejero de RTVE por el PSOE, primera denuncia contra el concurso

El ex consejero argumentará que el baremo se publicó después de presentados los candidatos y su puntuación en el proyecto, un 6,5 de 30 Ya son oficiales los 20 finalistas a la presidencia de RTVE, que ahora debe elegir el Congreso

Miguel Ángel Sacaluga, ex consejero de RTVE durante 18 años a propuesta del PSOE, tiene decidido presentar un recurso contra el reciente concurso para presidir la cadena. Según ha podido saber este diario de fuentes cercanas al directivo, Sacaluga -en otra época hombre fuerte de los socialistas en la cadena- denunciará el proceso por haber publicado el baremo de puntuación después de conocerse los candidatos y, segundo, por considerar injusta la puntuación que ha obtenido del Comité de Expertos, que le han dejado fuera de los 20 finalistas.

Como adelantó este diario, este martes se han publicado en el BOE las notas definitivas del centenar de candidatos, tanto globalmente como del proyecto, y Sacaluga se ha quedado fuera de los 20 finalistas. Ahora los grupos políticos tienen que elegir de entre esos 20 al presidente y los otros nueve consejeros de la cadena.

El concurso ha estado repleto de sospechas de irregularidades desde el principio, algo que se ha intensificado con la publicación de las notas de cada candidato. A partir de ahora, conocidas las notas, se espera una oleada de recursos que podrían retrasar la elección del próximo presidente de la cadena.

Primera denuncia

De esa esperada oleada de denuncias la primera conocida es la de Sacaluga. Fuentes del entorno del ex consejero aseguran que “va a presentar la denuncia sí o sí”. Estas fuentes explican que hay “ilegalidad manifiesta” en el concurso por varios motivos.

El primero es el hecho de que se publicara en el BOE el baremo del concurso una vez conocidos los currículums de los candidatos. “Es una barbaridad que nadie ha denunciado hasta ahora esperando a que se acabara oficialmente el concurso, pero no se puede dar a conocer cómo se va a puntuar un concurso, incluido el CV y los méritos laborales, después de que los candidatos hayan presentado su candidatura”, explican estas fuentes.

Además, Sacaluga argumentará que la puntuación de su proyecto es errónea. Hasta el proyecto tenía 56 puntos por lo que con 9 puntos le habría bastado para llegar a los 65 puntos que marcaban la línea roja. Sin embargo, Sacaluga ha obtenido 6,5 puntos de 30 posibles en el proyecto, quedando fuera.”De su trabajo han dicho que no tenía apenas propuestas y hay más de 100. Se puede decir que están de acuerdo con esas propuestas pero no decir que no había ninguna”, explica su entorno.

Otro de los argumentos manifestados por varios candidatos que se han quedado fuera de la final es el relativo a la puntuación obtenida en algunos casos en la parte de méritos laborales. “Hay gente que nunca ha sido alto directivo y tendrían que tener cero puntos en ese apartado, que pesaba 25 puntos en total”, asegura un candidato. “Sin embargo, hay gente que ha obtenido puntos en la parte de experiencia en la casa y en esa otra parte, habiendo sido solo editor de informativos o subdirector de informativos”, insisten. “Es todo una ilegalidad”, sentencian.