Tercer gran desplome de Inditex en el año: el mercado castiga su raquítico crecimiento

La textil cae por encima del 4% El mismo día en que presenta resultados, el mercado cuenta con el agotamiento de su crecimiento

Con el cierre del Ibex 35 este miércoles, los inversores han podido ver como Inditex vuelve a desplomarse después de presentar resultados por la mañana, con el agravante en este caso de que la textil, que ha perdido un 4,42% de valor en Bolsa, es la única empresa del selectivo que pierde, en un entorno en el que las grandes sociedades y bancos suben con alegría.

Este 4,42% de caída que podemos ver en OKDIARIO gracias a los datos de Investing.com supone la tercera mayor caída del año, después de un 5,66% de caída el 29 de agosto y un 7,06% el 23 de febrero. Nadie recordaba tal sucesión de desplomes en un valor fuerte como el de la empresa gallega, que no olvidemos es la de mayor capitalización dentro del índice bursátil de Madrid. Malas noticias para Indites son malas noticias para todo el ecosistema empresarial español.

¿Qué le pasa a Inditex? Los analistas consultados por este periódico coinciden en que la empresa presidida por Pablo Isla está pasando un mal momento en bolsa porque sus resultados están desilusionando al mercado. Según Gisela Turazzini, CEO de Blackbird, “la compañía ha presentado resultados trimestrales por debajo de las expectativas del mercado y demostrando que la capacidad de crecer a doble dígito se ha terminado, lo que me refleja que el propio negocio está en una etapa avanzada de madurez. En este sentido, la cotización se ajusta a múltiplos más razonables de una compañía madura, que de una compañía de crecimiento, lo que implica que cotizar por encima de 20 veces beneficios, ¡ya es cotizar caro!”.

Para la trader, otro punto negativo es que la ralentización en el consumo sigue haciendo mella en los retailers, “lo que podría hacer que viéramos una vuelta técnica hacia la zona de los 23 euros con 50”.

Efectivamente, este último trimestre la compañía ha notificado un crecimiento en lo que va de año del 3% en ventas, lo cual no es mucho si se tiene en cuenta la apertura de nuevas tiendas. La facturación like for like (a superficie constante) ha subido, pero la empresa no ha facilitado en qué numero, lo cual no es una buena señal.

Nada que no fuera previsto, pues ya a finales de agosto Morgan Stanley bajó el precio objetivo de la acción un 17% y apuntó a una caída de los títulos de la empresa, que ha llegado a ser la primera por capitalización del Ibex 35 pero que actualmente .

De igual modo, el analista técnico Eduardo Bolinches lleva tiempo avisando sobre ralentización en el crecimiento de Inditex y sobre un techo en su crecimiento. Bolinches considera que “se esperaban más beneficios, más ventas, sobre todo a través de internet”.

Una caja de más de 5.000 millones

La situación de imposibilidad de crecer en beneficios y ventas tal y como se esperaban los analistas dejan a Inditex en una situación más complicada que hace unos meses. La empresa cuenta con una caja impresionante de más de 5.000 millones de euros (eran 6.000 en septiembre pero se ha abonado un dividendo de 1.168 millones el 2 de noviembre) que le permitiría comprar algunos de sus principales rivales.

Sin embargo, la tradición empresarial de Amancio Ortega, todavía propietario mayoritario y última autoridad de la empresa por encima de Pablo Isla, dificulta la adopción de medidas heterodoxas que hasta ahora no ha desempeñado la empresa.