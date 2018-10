Fomento lleva ya una semana de retraso en publicar los datos de nuevas VTC

Aún no se han publicado aunque siempre se hace sobre el día 3 Según Fomento, el retraso se debe a "un fallo técnico"

El Ministerio de Fomento publica todos los primeros de mes los datos actualizados de licencias de VTC y taxis por comunidades autónomas. Son fichas como esta que sirven para que el sector vaya conociendo las licencias de VTC que entran en el mercado. Curiosamente, este mes de octubre, el primer mes después de aprobarse el real decreto-ley del pasado viernes 28, todavía no se ha publicado la actualización del mes de septiembre. Es un retraso de más de una semana que coincide con la presión a la que se ha visto sometido el Gobierno por parte de Elite Taxi y el grupo de taxistas más activos en la calle.

Fuentes internas del sector del taxi aseguran que el Ministerio dirigido por José Luis Ábalos “tiene miedo de Elite Taxi” y no publican estas estadísticas que saben que van a suponer gran crecimiento en las VTC. Sin embargo, desde Fomento se ha facilitado a OK DIARIO otra versión durante la tarde del martes: se trataría de “un problema técnico que tenemos en la web” que sería el motivo por el cual no se ha actualizado este archivo en PDF. Para cimentar mejor esta versión, se asegura que el supuesto fallo afecta “a todas las estadísticas y no solo a la VTC” y se comenta que este miércoles quizá esté arreglado.

Estos datos de Fomento previsiblemente señalarán un aumento notable de las licencias de VTC que podría soliviantar a algunos sectores de los taxistas.

Se retrasa la convalidación del decreto

Mientras tanto, se ha retrasado la fecha de posible convalidación del real decreto-ley hasta el día 25 de octubre, lo cual ha puesto sobre alerta al sindicato Elite, dirigido por Tito Álvarez y que ha llevado la voz cantante de la presión en estos meses. “El olor a CORRUPCIÓN planea sobre la CONVALIDACIÓN del decreto ley, la presión de los lobbies es muy intensa sobre determinados grupos políticos en estos momentos. Las oleadas mediáticas son un claro indicativo de la inversión que se mueve y de sus posibles usos”, ha asegurado, para pasar a indicar que “sabemos que partidos como PP, PDeCAT, CIUDADANOS y PNV están siendo presionados directamentamente por estos lobbies. Ninguno de estos partidos políticos se ha pronunciado en once días sobre la convalidación del real decreto ley”.

Lo que es evidente después de redactarse esta norma, es que la litigiosidad va a dispararse en los próximos meses. Las empresas que son poseedoras de licencias VTC (Moove Cars, de Jaime Castellanos, Vector Ronda Teleport, de Rosauro Varo, Auro New Transport de José Antonio Parrondo son las tres más implicadas) pueden verse muy perjudicadas si se acaban retirando licencias del mercado, licencias por las que han pagado cantidades millonarias en algunos casos.

Precisamente Moove Cars, la apuesta del fondo King Street en el sector de las VTC al que acompañan inversores españoles como el propio Castellanos, presidente de Lazard o Jon Riberas, copropietario de Gestamp, se convirtió en primera empresas por licencias VTC del sector después de comprar varios miles de ellas al empresario Juan Ortigüela, propietario de Ares Capital

Moove Cars se puso en marcha en marzo pasado con una multimillonaria inversión de 200 millones de euros.