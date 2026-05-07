Aliseda, la inmobiliaria de Blackstone y Banco Santander, ha captado negocio por un valor de 2.500 millones de euros sólo en los últimos nueve meses. Según ha podido confirmar OKDIARIO, la reinvención que llevó a cabo la gestora de activos hace un año está dando sus frutos. La compañía asesora a los gigantes inmobiliarios de España y estos dejan en sus manos la comercialización de los activos para sacar brillo al negocio.

Con su nuevo modelo de asset management y consultoría inmobiliaria, Aliseda ha estado utilizando sus propios activos o los activos de terceros para buscar oportunidades en el mercado, tanto de carácter residencial como de suelo terciario.

La compañía ha llegado a ayudar en estos meses a grandes patrimonialistas, dueños de centros comerciales, suelo u hoteles de España a posicionar y comercializar sus propiedades.

Operaciones por toda España

Aliseda ha logrado captar más de 2.500 millones de euros en activos por toda España, de los cuales 480 millones pertenecen al ámbito terciario y los otros 2.000 millones a la comercialización de suelos y proyectos residenciales o promociones de obra nueva por todo el país y de la mano de grandes gigantes del sector.

Este miércoles, por ejemplo, se daba a conocer que la inmobiliaria había formalizado la venta a la gestora Argis de las oficinas centrales de Manpower en Madrid por 31,5 millones de euros para reconvertidas ahora en viviendas.

Sin embargo, hace pocos días Aurora Homes también compró a la gestora de Blackstones suelo en el desarrollo urbanístico de Los Berrocales para construir 300 viviendas con un presupuesto estimado de 100 millones de euros.

Con Pryconsa también tiene Aliseda un proyecto en un suelo de Cartagena. En esa operación la inmobiliaria -a través de Excent, su unidad de negocio focalizada en la comercialización de obra nueva- ayudará a comercializar 400 viviendas de una promoción llamada Camelia.

Con Metrovacesa también firmó un acuerdo a principios del mes de marzo para la comercialización de 250.000 metros cuadrados de 32 suelos repartidos por toda España. Esta cartera compuesta de activos residenciales, comerciales, terciarios, mixtos y dotacionales se distribuye en ocho comunidades autónomas del país.

Asimismo, Aliseda selló un contrato con Vía Célere para la permuta y gestión conjunta de 24.000 metros cuadrados de terrenos en la antigua fábrica de Cruzcampo de Sevilla con el fin de levantar 189 viviendas.

Vende suelo para levantar 100.000 casas

El negocio de la inmobiliaria en la mayoría de los casos consiste en asistir a los inversores o promotores desde el project monitoring de de la promoción inmobiliaria hasta la comercialización final de viviendas.

Sin ir más lejos, fuentes conocedoras de la gestión aseguran que desde 2024 hasta 2026 Aliseda pretender vender suelo con capacidad para levantar más de 100.000 viviendas. A lo largo de 2025 ingresó 450 millones de euros gracias a la comercialización del mismo y el año inmediatamente anterior otros 500 millones.

De hecho, actualmente Aliseda se ha posicionado como el mayor comercializador de suelo del país. La gestora de activos de Blackstone y el Banco Santander tendría así una gran capacidad para movilizar vivienda en España en plena crisis de vivienda. Sólo con las ventas de los mencionados tres años moviliza todo lo que se promueve en España en todo un año.

En este sentido, la inmobiliaria cuenta con una cartera propia de 1.900 millones de euros y de cara a los próximos meses la gestora ya habría captado más de 2.000 nuevas viviendas para su comercialización.