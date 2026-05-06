Aliseda, la inmobiliaria de Blackstone y Banco Santander, ha formalizado la venta a la gestora Argis del edificio de Madrid en el que se situaban las oficinas centrales de Manpower en España por 31,5 millones de euros, que serán reconvertidas ahora en viviendas.

Se trata del edificio Talent Tower, situado en Avenida de Burgos, 18, al lado de la M-30, que Manpower ocupó desde 2016 hasta su mudanza al barrio de Las Tablas antes de 2026. Cuenta con 6.517 metros cuadrados sobre rasante y 234 plazas de aparcamiento.

«La operación pone de relieve el interés del capital inversor por activos urbanos con capacidad de reposicionamiento, especialmente en ubicaciones consolidadas, bien conectadas y con potencial para responder a la creciente demanda de vivienda en Madrid», señala Aliseda en un comunicado.

La firma de Blackstone y Santander no se desvinculará del proyecto tras la venta, sino que continuará vinculada a su evolución como responsable del proyecto de reconversión a residencial, enmarcado en una normativa madrileña de convertir oficinas a pisos para amortiguar la escasez de oferta e intentar, así, frenar el alza de precios.

Tras la entrega de Aliseda, el proyecto de Argis, llamado North Tower y en el que invertirá 50 millones de euros, consistirá en la promoción de 68 viviendas de uno, dos y tres dormitorios, incluyendo áticos y apartamentos en planta baja con jardín, todas ellas con terraza o espacio exterior y con precios que oscilan entre 589.000 y 1.511.000 euros.