Neinor Homes ha anunciado este miércoles cambios en su estructura directiva tras la «exitosa culminación» de la compra de Aedas Homes, los cuales buscan reforzar las áreas operativas, de negocio y corporativas de la compañía.

Según ha informado la inmobiliaria, Neinor se ha fijado el objetivo de alcanzar entre 5.000 y 7.000 entregas anuales en los próximos años, el mayor nivel de producción alcanzado por una promotora residencial española.

Como parte del nuevo organigrama, Mario Lapiedra, actual director general de inversiones, será nombrado, además, CEO adjunto para que continúe con «la exitosa estrategia de crecimiento eficiente en capital» de Neinor.

Después, Alberto Delgado asumirá el cargo de director general de operaciones, el mismo puesto que ocupaba en Aedas. Junto al actual equipo directivo de Neinor, y en particular junto a Gabriel Sánchez, director general de negocio, ambos liderarán las áreas de comercialización, construcción, planificación y gestión urbanística.

Neinor también ha nombrado a Ángel Fernández, anteriormente en Aedas, como director del negocio de gestión de activos. Igualmente, Aiala Zubiaur será la nueva directora financiera y Esther Duarte, procedente de Aedas, será directora corporativa.

Tal y como ya se había anunciado, Jordi Argemí, actual co-consejero delegado, asumirá en solitario el cargo de consejero delegado de Neinor a comienzos de 2027 garantizando plena continuidad en la ejecución de la estrategia de la compañía.

De su lado, el CEO saliente, Borja García-Egotxeaga, continuará vinculado a la empresa a partir de 2027 como asesor sénior, apoyando esta nueva fase de crecimiento y garantizando una «transición ordenada y gradual».