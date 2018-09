Amazon desembarcará en 2019 en España por dos vías: banca y distribución

Amazon ya trabaja con JP Morgan para lanzar su banco en España Jeff Bezos no quiere dejar pasar la 'oportunidad DIA'

Las grandes distribuidoras tiemblan ante el inminente aterrizaje de Amazon en España como tienda física, algo que la compañía que controla y dirige Jeff Bezos quiere hacer a través de la compra de DIA, tal y como avanzó OKDIARIO. Sin embargo, pese a que todo hacía indicar que el gigante tecnológico no tardaría en echar el lazo a la firma de distribución española, lo cierto es que la intención de la norteamericana pasa por hacer coincidir su inmersión en el sector distribución con su archiconocida intención de tener su propio banco. La cuenta atrás ha empezado: el banco y la distribuidora de Amazon llegarán a España en 2019.

Tan en serio va Jeff Bezos con su sueño de tener un banco en España que, según ha podido saber OKDIARIO, ya trabaja con JP Morgan para estudiar cómo será la llegada financiera de Amazon a nuestro país. Cabe recordar, en este sentido, que el gigante norteamericano ya ofrece servicios bancarios en España a través de Amazon Pay y Amazon Cash. Pero su intención es pasar de los pequeños préstamos o servicios de financiación a ser un auténtico competidor para los grandes bancos de nuestro país.

Fuentes próximas a Amazon explican a OKDIARIO que el aterrizaje de la firma como entidad financiera en España necesita primero una base. Para lograrla, la estadounidense hablará con todos los grandes bancos de nuestro país -bien para alcanzar acuerdos, o bien para únicamente empezar con buen pie con sus competidores-, pero también con algunos supervisores, toda vez que ser un banco tradicional conlleva cumplir una serie de requisitos que al bueno de Bezos no le terminan de convencer, motivo por el cual aún no se descarta que trate de establecerse en nuestro país, primero, como una fintech, para posteriormente llegar a ser el banco que quieren ser. Ambición, desde luego, no falta.

DIA

El ‘culebrón DIA‘, así las cosas, se dilatará algo más en el tiempo de lo que parecía en un primer momento, pero fuentes conocedoras aseguran a este periódico que el hecho de que Amazon quiera hacer coincidir la llegada de los dos negocios (bancario y distribución física) a nuestro país no implica que no se pudiera lanzar de manera inminente la OPA sobre la cadena de distribución española.

Como ya avanzó este periódico -y luego se cumplió– no hay ya nadie en la compañía que no sepa que la intención del consejo pasa por la venta de DIA, lo que generó una auténtica guerra en el mismo que dejó varias víctimas (Llopis, Nin, Currás, etc.).

Aunque siempre han estado ‘maquilladas’, las negociaciones entre Amazon y DIA llevan en pie desde hace casi dos años. Más o menos desde que se comenzó a gestar la alianza existente entre ambas compañías a través de la cual los clientes de Amazon pueden comprar en supermercados DIA con su smartphone. Por desgracia, se desconoce prácticamente el resultado de esta estrategia, aunque desde la compañía española sí reconocen que gestionan “cientos de pedidos cada jornada”.

El principal escollo al que se ha enfrentado siempre Jeff Bezos a la hora de entablar negociaciones con DIA era la negativa de algunos de los consejeros (como Nin, Currás y Llopis) de vender la compañía. Sin embargo, su salida ha dejado el terreno allanado para que las negociaciones, a partir de ahora, ‘rueden’ sin problemas.