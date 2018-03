Benetton retira el escaparate independentista tras recibir “una llamada de la marca” por la noticia de OKDIARIO

La franquicia de United Colors of Benetton en Mollet del Vallès (Barcelona) ha retirado las bufandas amarillas de sus maniquíes tras la noticia de OKDIARIO. El administrador del punto de venta de la cadena de moda italiana, con el que este periódico habló también este martes, ha señalado que “no se trata de un escaparate de apoyo a ningún político encarcelado”. Asegura, además, que “no ha sido en ningún momento por nuestra parte tomar partido por nadie, siendo mi posición contraria a la independencia. Las bufandas en cuestión han sido de inmediato retiradas”. Reconoce, además, haber recibido una llamada desde la marca, aunque “ya había quitado el escaparate”.

Solo unas horas más tarde de la noticia de este periódico, en la que se mostraba el escaparate de una tienda de Benetton con un guiño de apoyo a los independentistas encarcelados tras el referéndum del 1-O, la administración de la franquicia ha decidido retirar las bufandas amarillas de los maniquíes.

La decisión ha partido del administrador de la tienda Benetton de la localidad barcelonesa. Además, ha querido aclarar que “no se trata de un escaparate de apoyo a ningún político encarcelado, no ha sido nuestra intención tomar partido por nadie”. Ha añadido: “Siendo mi posición contraria a la independencia, las bufandas en cuestión han sido de inmediato retiradas”.

El administrador también ha explicado que “tengo amarillo para vestir a todos -hombre, mujer, niños- y no ha sido nuestra intención en ningún momento dañar la sensibilidad de alguna persona”. Por ello, ha pedido esta aclaración “por el bien de la marca y de la empresa”. Al otro lado del teléfono, reconoce que ha recibido una llamada desde el departamento de franquiciados de Benetton “me han preguntado si tenía unas bufandas amarillas en el escaparate, pero antes de la llamada ya las habíamos retirado”.

OKDIARIO se puso en contacto con la tienda de United Colors of Benetton este mismo martes, en la conversación telefónica se les preguntó varias veces si la presencia de bufandas amarillas era en apoyo a los independentistas encarcelados por el 1-O y la respuesta siempre fue la misma: “Son parte del ornamento de la tienda, es la colección que ha venido”.

En otros escaparates de la misma cadena de moda italiana en España, no hay ni rastro de bufandas o pañuelos amarillos, tal como ha comprobado este periódico recorriendo varios puntos de venta de Benetton. Desde algunas de estas tiendas han confirmado que esta temporada no han llegado foulares amarillos como los que se muestran en el escaparate del establecimiento catalán.

No obstante, aclaran desde la tienda de Benetton de Mollet del Vallès, señala que nadie “me ha dicho nada ni a favor ni en contra. No hoy, sino ningún día, si hubiese habido alguna queja antes lo habría retirado enseguida. Estando de cara al público ni me gusta, ni es bueno situarse en ningún lado”.