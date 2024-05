El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, afirmó esta mañana que las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, se encontraban «fuera de tono». Tras ello, varias de las principales empresas españolas -como BBVA, Banco Santander, Iberia, Abertis o Telefónica- han salido a la palestra para suscribir la opinión del líder de la patronal y a pedir «moderación» para evitar que el conflicto escale.

«Nosotros rechazamos profundamente unas declaraciones fuera de tono, no en un mensaje diplomático, que es el que se tiene que tener entre dos países amigos, contra el presidente del Gobierno y contra la mujer del presidente. No es el sitio ni el lugar, no es lo que se pide a dos países hermanos», declaró Garamendi a primera hora de esta mañana.

Para el líder de la CEOE, «no tiene absolutamente ningún sentido que se ataque» al presidente del Gobierno español y considera que no es apropiado hacerlo, además, desde España.

Tras estas declaraciones, varias empresas españolas han salido a pedir moderación y a intentar calmar la situación para evitar un conflicto diplomático que pueda afectar sus inversiones y operaciones en Argentina.

«Tal y como ha asegurado el representante de las empresas españolas, nosotros rechazamos profundamente las declaraciones», indican desde BBVA. Por su parte, el Banco Santander también ha suscrito esta afirmación.

Abertis, la concesionaria de autopistas de ACS y de la italiana Mundys, también ha condenado las declaraciones realizadas por Milei: «Este tipo de lenguaje e insultos no contribuyen a la convivencia de nuestras sociedades y en ningún caso deberían formar parte de la dialéctica política entre dos países hermanos, con una larga historia de colaboración y defensa de la democracia».

La compañía que preside Álvarez Pallete también ha declarado que rechaza el tono de Milei. Así, Telefónica ha subrayado que «carece de sentido» que se ataque a Sánchez y a su esposa en una visita efectuada a España, tal como ha argumentado Garamendi.

«Durante este mismo fin de semana distintos representantes del tejido empresarial español, con presencia destacada de Telefónica, tuvimos la oportunidad de escuchar y compartir con el presidente Milei los planes de acción que se están llevando a cabo en Argentina y la situación actual de las inversiones en aquel país en un marco de trabajo absolutamente de índole técnica y económica», ha explicado la compañía.

«Esa atmósfera de colaboración y diálogo constructivo, y no la contraria, ha de ser el elemento necesario para el progreso conjunto de ambos países», ha defendido.

Iberia se ha mantenido en la misma línea. La aerolínea ha desvelado que, en su reunión con el presidente de Argentina, se centró exclusivamente en temas económicos y que este tipo de encuentros se producen constantemente con otros presidentes de diferentes gobiernos.

En dicho encuentro, además de Iberia, han estado presentes empresas como Telefónica, Banco Santander o Mapfre, capitaneados por Antonio Garamendi.

En concreto, a la reunión de este sábado han acudido el consejero delegado del Santander, Héctor Grisi; el consejero delegado de Telefónica en Hispanoamérica, Alfonso Gómez; el presidente de Iberia, Marco Sansavini; el vicepresidente de Mapfre, José Manuel Inchausti; y el consejero delegado de Abertis, José Aljaro, así como representantes de BBVA, Naturgy o Dia. También ha asistido el hijo de José María Aznar, Alonso, que dirige la firma de inversión The Consello Group.

El problema de Milei y Sánchez

Javier Milei se niega a pedir disculpas a Pedro Sánchez, tras llamar «corrupta» a su mujer después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias contra ella por presuntos delitos de corrupción y de tráfico de influencias.

Milei ha optado por reírse de Sánchez en su vuelta al país hispanoamericano tras la polémica levantada por la intervención en el acto de Vox del pasado domingo en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

«¡Hola a todos! Volvió el León, surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas… Viva la libertad carajo», ha señalado el mandatario argentino en un mensaje colgado en las redes sociales.

Javier Milei ha compartido también en sus redes sociales todo tipo de mensajes de apoyo y las declaraciones de miembros de su Ejecutivo que avanzan que no pedirá disculpas a Pedro Sánchez, tal y como el Ejecutivo español le ha instado en las últimas horas.