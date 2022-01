El secretario general de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC), Josep Collado, considera que la entrevista del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en el diario The Guardian incluye declaraciones que van “un poco más allá de lo que serían unas declaraciones inoportunas, o demagógicas incluso, procedentes de un de un líder político”. “El ministro ha pasado una línea roja” y, como han señalado las organizaciones del sector, debe dimitir.

“Lo único que va a hacer es beneficiar a nuestros competidores. Porque los países importadores de carne, si se generan dudas, en lugar de compararnos a nosotros, van a comparar a Francia o van a comparar a Holanda o cualquier otro país”, lamenta.

En una entrevista con OKDIARIO recuerda que “anteriormente vimos la famosa guerra del chuletón que entraba un poco en esa dinámica. Pero lo que pasa es que esta vez el ministro ha pasado una línea roja que va bastante más allá. Es decir, yo no había visto nunca a un ministro representante de un Gobierno, en un medio internacional, de algún modo desprestigiar a un sector de tu propio país”.

Un sector “que está intentando exportar” y, ahora, “sus declaraciones lo que van a hacer es de alguna manera dificultar, o impedir, o ponerle palos a las ruedas en el tema de las exportaciones”. “Aquí hay un salto cualitativo en el cual podemos estar de acuerdo, o no, de las opiniones del ministro”. “La libertad de opinión y la libertad de expresión es la que es, pero la manera de hacer las cosas y los procedimientos que ha utilizado..ha pasado una línea roja”, lamenta.

“Hay un criterio de responsabilidad y de prudencia que entiendo que se le tiene que suponer a un ministro”. “En este caso, no ha estado a la altura”.

Al ser preguntado sobre el objetivo que pueden tener estas afirmaciones, señala: “El objetivo no lo sé. Pero la finalidad seguramente es dificultar el acceso de las carnes y de productos cárnicos a los mercados internacionales. Por la reticencia, o por la situación o las dudas que se puedan crear en algunos operadores internacionales”, por lo que “beneficia a nuestros competidores”.

“Un flaco favor ha hecho. No tiene sentido una actitud o un planteamiento como el que ha hecho el ministro en estos momentos”. “No es una persona cualquiera, es un ministro”.

“La matización que se ha hecho desde el Gobierno de decir no es que lo ha hecho a título privado, no cuela”. “No cuela porque él es ministro desde que se levanta hasta que se va a dormir y cuando está durmiendo también lo es”. “No puedes decir ahora lo soy, ahora o no lo soy. Por lo tanto, la responsabilidad es en todo y cada momento, porque es el representante del Gobierno en España, y más cuando va a un medio internacional y actúa como el ministro. Así lo decía la propia entrevista, como el ministro de Consumo que es”.

En cuanto a la repercusión de sus declaraciones en las exportaciones del sector, afirma que aún es necesario ver la evolución futura. “Lo que ocurre también es que hay algunos silencios ensordecedores, como por ejemplo el del Ministerio de Sanidad, porque todos los servicios veterinarios de este país están bajo su paraguas, y el silencio de Agricultura, donde toda la economía del sector ganadero y del sector cárnico dependen

“Sus ataques han sido directos contra compañeros de la Mesa del Consejo de Ministros. Con lo cual entiendo que, aparte del daño que se pueda repercutir en las empresas cárnicas, también en el propio gobierno, creo que hay mucho que decir”.

En este sentido, “las organizaciones interprofesionales le han enviado una carta al presidente del Gobierno pidiendo la dimisión, o el cese, de este ministro”.