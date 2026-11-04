La precariedad y la contratación pseudotemporal siguen a la orden del día en la economía española a pesar de los mensajes alentadores del Gobierno. En octubre, se firmaron casi 387.800 contratos a jornada parcial o como fijos discontinuos, lo que representa un 50% más que todos los contratos indefinidos a jornada completa.

Los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social ilustran que, a pesar del maquillaje estadístico que el Ejecutivo ha realizado con la contratación indefinida, la estabilidad laboral está lejos de alcanzarse en el mercado laboral. Según la cartera de Yolanda Díaz, el 43,27% de los contratos firmados en octubre fueron indefinidos. No obstante, detrás de este número hay una realidad en forma de empobrecimiento en el trabajo.

Durante octubre, en España se firmaron 643.173 contratos de «carácter indefinido», según la denominación que utiliza el Ministerio de Díaz. De estos, solo 257.400 contratos son indefinidos a jornada completa, mientras que el resto se divide entre indefinidos a jornada parcial (178.962 contratos) y los contratados bajo la fórmula del puesto de fijos discontinuos (208.111).

El peso de los contratos parciales y de los discontinuos arroja una realidad de precariedad y de pseudotemporalidad en los trabajos indefinidos, los más protegidos de la legislación laboral. La suma de ambas modalidades alcanza los 387.773 ocupados, el 60% de toda la contratación de «carácter indefinido» de octubre. Esa cifra supone un 50% más que todos los empleados que fueron contratados bajo la fórmula indefinida convencional.

Según recoge un informe de Randstad, el volumen de contratos tampoco garantiza ya la estabilidad laboral. La consultora estima que entre marzo de 2022 y agosto de este año se habían firmado 10,4 millones de contratos fijos discontinuos, mientras que la afiliación ha aumentado en solo 408.000 personas, lo que denota a trabajadores firmando múltiples contratos. En el caso de la contratación indefinida, también se ve la inestabilidad: 1,71 millones de indefinidos han firmado más de un contrato en el mismo mes.

El Instituto Nacional de Estadística también ilustra una realidad preocupante de los trabajadores. Según la última oleada de la Encuesta de Población Activa, 1,5 millones de trabajadores son ocupados subempleados, es decir, trabajan menos horas de las que les gustaría. De ellos, 980.000 son trabajadores indefinidos a jornada parcial.