Los ocupados suben al menor ritmo desde 2019 pese al dopaje de la regularización de inmigrantes

Algo se está moviendo en el mercado de trabajo. El incremento del número de ocupados ascendió a 73.600 personas en el tercer trimestre del año, según los datos de la EPA publicados este martes. Se trata de la cifra más baja desde 2019 y la segunda peor desde 2013, momento álgido de la crisis financiera que se inició en 2008, pese al dopaje que supone para el mercado laboral la regulación masiva de más de un millón de inmigrantes aprobada por Pedro Sánchez.

La regulación masiva ha contribuido a que durante este tercer trimestre del año se hayan incorporado al mercado de trabajo 75.400, mientras que los ocupados nacionales bajaron de julio a septiembre en 1.800. El empleo nacional cae y sólo sostiene el sistema la incorporación de inmigrantes, que suelen ser empleos de baja cualificación y con los salarios más bajos.

Otro dato más: el empleo privado también cae. El número de trabajadores en la empresa privada desciende en el trimestre en 16.300 personas, mientras que es el empleo público el que salva las cifras con la incorporación de 89.900 personas. Según la CEOE, estas cifras confirman que «la creación de empleo en el sector privado será más moderada que el año pasado».

La patronal destaca que «este descenso viene explicado por la pérdida de empresarios autónomos, ya que los asalariados del sector privado se mantuvieron prácticamente estancados». Los autónomos disminuyeron en 15.500 personas en el tercer trimestre, debido a una caída del número de empresarios sin asalariados o trabajadores independientes (-43.000 personas).

«Aquí podemos ver la desaceleración del empleo vinculado a una caída de la actividad», señala José Luis Fernández, jefe de Estudios de USO.

Destaca también entre los datos de la EPA del tercer trimestre la caída del empleo en la industria. Suben los afiliados a los Servicios, menos cualificados, mientras caen los industriales. También caen en los últimos doce meses, en más de 25.000 ocupados, mientras crecen en Servicios y Construcción.

Los expertos hablan de desaceleración en el buen comportamiento del empleo, justo en un momento en el que el PIB también se va a desacelerar en 2027, la ayuda de los fondos europeos no va estar, y los tipos de interés seguirán subiendo por el alza de la inflación.

Esto deja un escenario para el siguiente Gobierno, sea del color que sea tras las elecciones del 29 de noviembre, de empeoramiento de la situación económica, con la amenaza de Francia y de una posible crisis de deuda encima de la mesa.