El eficaz producto de limpieza más vendido de Mercadona: acaba con toda la suciedad. En el mundo actual, donde el tiempo es oro y cada minuto cuenta, encontrar soluciones rápidas y eficientes para la limpieza del hogar y de la ropa es más importante que nunca. Tener a mano productos de calidad que no solo simplifiquen las tareas, sino que también sean efectivos, puede marcar una diferencia significativa en nuestra vida cotidiana. Esto no solo se traduce en un hogar más limpio o en una mejor colada, sino también en más tiempo libre para disfrutar de las cosas que realmente importan.

Esta necesidad ha sido entendida e identificada a la perfección por Mercadona, que cuenta con algunos de los productos de limpieza más eficaces ya que logran resultados óptimos con el mínimo esfuerzo. Entre estos productos destaca uno que se ha convertido en el aliado perfecto para combatir la suciedad más difícil: el Percarbonato Blanqueante Bosque Verde. Este producto no solo promete eliminar las manchas más complicadas, sino que garantiza dejar las prendas como nuevas.

¿Pero qué es y cómo funciona el percarbonato y cómo usar el que se encuentra en Mercadona?. Toma nota porque te lo explicamos a continuación al detalle, avanzando que este es el producto definitivo que necesitas en el caso de querer acabar con todas las manchas tanto sobre la ropa como el calzado.

El eficaz producto de limpieza más vendido de Mercadona

La eficacia de los productos de limpieza de Mercadona, y en particular del Percarbonato Blanqueante, se basa en su capacidad para ofrecer soluciones prácticas a problemas comunes de limpieza. Este producto ha sido especialmente formulado para actuar donde otros detergente y blanqueadores clásicos no pueden llegar, asegurando una limpieza profunda y respetuosa con los tejidos.

¿Qué es el percarbonato y cuáles son sus beneficios?

El percarbonato de sodio, comúnmente conocido como percarbonato, es un compuesto químico eficaz que se usa principalmente como blanqueador y limpiador en muchos productos de limpieza domésticos. Es un aditivo popular en muchos detergentes y limpiadores para ropa y se vende tanto en forma pura como en el caso del de Mercadona como incorporado en otros productos.

Estructura y composición

Químicamente, el percarbonato de sodio se forma por la combinación de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) y carbonato de sodio (conocido comúnmente como sosa), resultando en un sólido granulado, generalmente de color blanco. Su fórmula química es 2𝑁𝑎2𝐶𝑂3⋅3𝐻2𝑂22Na2​CO3​⋅3H2​O2​.

Mecanismo de acción

Cuando el percarbonato se disuelve en agua, se descompone en peróxido de hidrógeno y carbonato de sodio. El peróxido de hidrógeno liberado actúa como un agente oxidante fuerte, lo que le permite descomponer y eliminar manchas orgánicas como las de comida, sangre, vino y hierba. El oxígeno activo liberado durante este proceso es especialmente eficaz para blanquear y desinfectar sin los riesgos asociados con los blanqueadores a base de cloro. Este mecanismo de acción es lo que obtenemos precisamente con el Percarbonato Blanqueante Bosque Verde que se vende en Mercadona en paquetes de 750 g por un precio muy accesible de 1,65 euros.

De este modo, y al disolverse como lo hace y actuar eficazmente, uno de los principales beneficios del percarbonato es que lo podemos utilizar para acabar con una amplia gama de manchas, incluyendo las causadas por vino, zumo de frutas, café, suciedad general, salsa y hierba. Además, su uso regular ayuda a mantener los blancos brillantes y los colores claros vivos, sin el riesgo de dañar los tejidos. No obstante, es importante no utilizarlo en tejidos delicados como lana, seda, cuero, pana, yute, lino, terciopelo y aquellos que no son lavables en agua.

Instrucciones de uso

En la lavadora : Como potenciador del detergente, se recomienda añadir tres cucharadas soperas (30g) de Percarbonato Blanqueante Bosque Verde en el cajetín de la lavadora junto con el detergente habitual. Se sugiere utilizarlo a una temperatura de 30°C para optimizar su efecto blanqueante.

: Como potenciador del detergente, se recomienda añadir tres cucharadas soperas (30g) de Percarbonato Blanqueante Bosque Verde en el cajetín de la lavadora junto con el detergente habitual. Se sugiere utilizarlo a una temperatura de 30°C para optimizar su efecto blanqueante. Remojo : Para un pretratamiento más intensivo, se puede disolver entre tres y seis cucharadas soperas (30 a 60g) de percarbonato en cinco litros de agua, dependiendo de la cantidad de manchas a tratar. Las prendas deben dejarse en remojo por un máximo de 15 minutos, ya sea ropa blanca o de color claro, seguido de un enjuague y lavado habitual.

: Para un pretratamiento más intensivo, se puede disolver entre tres y seis cucharadas soperas (30 a 60g) de percarbonato en cinco litros de agua, dependiendo de la cantidad de manchas a tratar. Las prendas deben dejarse en remojo por un máximo de 15 minutos, ya sea ropa blanca o de color claro, seguido de un enjuague y lavado habitual. Uso directo: Para manchas específicas, se puede disolver media cucharada de café (7,5g) por cada medio litro de agua. Aplicar esta solución directamente sobre la mancha y dejar actuar por un máximo de cinco minutos. Si es necesario, frotar suavemente para mejores resultados.

Como puedes ver, el Percarbonato Blanqueante Bosque Verde de Mercadona es una solución efectiva y económica para mantener la ropa limpia y libre de manchas. Su uso es seguro, siempre que se sigan las instrucciones y se respeten las precauciones necesarias, lo cual garantiza resultados óptimos y cuidado de las prendas.