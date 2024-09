Duro palo a los pensionistas. Adiós a casi 100.000 pensiones: estos serán los afectados

El panorama de las pensiones en Argentina enfrenta un momento crítico con la decisión del Gobierno de endurecer los criterios para acceder a las pensiones no contributivas por Invalidez Laboral. Este tipo de pensiones, destinadas a personas con discapacidad que no cumplen los requisitos para recibir una pensión contributiva, están bajo la lupa debido a un aumento en los casos de fraude y la falta de control en la concesión de estas ayudas. Se estima que entre 120.000 y 160.000 pensiones podrían verse afectadas por esta revisión, lo que ha generado preocupación entre los beneficiarios y sus familias. El endurecimiento de los requisitos responde a la necesidad de asegurar que sólo quienes realmente cumplen las condiciones puedan acceder a estos beneficios, mientras que aquellos que se han aprovechado de manera indebida de las pensiones deberán enfrentarse a la pérdida de este sustento económico.

El objetivo principal del ajuste es revisar a fondo los expedientes de las pensiones no contributivas para identificar y eliminar aquellas que se han otorgado de manera irregular. En este sentido, el Gobierno de Javier Milei ya ha iniciado una auditoría masiva que afecta, en primera instancia, a 400.000 pensiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre los motivos que justifican esta revisión se encuentran la falsificación de documentos médicos, la utilización de las mismas radiografías en distintos expedientes y la concesión de pensiones a personas que no cumplen con las condiciones requeridas. Se busca con esta medida evitar que las pensiones sigan beneficiando a quienes han presentado información fraudulenta para recibir el apoyo estatal.

Adiós a casi 100.000 pensiones en Argentina

Los requisitos para acceder a estas pensiones no contributivas son estrictos, pero, según las autoridades, no siempre se han respetado. Para poder obtener una pensión de este tipo, es necesario no percibir otros ingresos del Estado, no tener empleo formal, contar con ingresos insuficientes, ser ciudadano argentino o residente con más de 10 años en el país y no estar privado de libertad en un establecimiento penitenciario. Sin embargo, un estudio reciente llevado a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reveló que, de los 2.559 casos revisados hasta la fecha, solo el 7% cumplía con todos los requisitos legales para recibir la pensión. Esta cifra pone de manifiesto la magnitud del problema y la urgencia de implementar medidas más estrictas para regular el acceso a estas ayudas.

La revisión masiva de pensiones: motivos y objetivos

El Gobierno argentino ha puesto en marcha un plan de revisión exhaustiva de las pensiones no contributivas con el fin de corregir irregularidades y depurar el sistema. Las primeras evaluaciones se están llevando a cabo en Buenos Aires, aunque se espera que el control se extienda a otras regiones del país en los próximos meses. Las principales irregularidades detectadas hasta el momento incluyen la presentación de documentación médica falsificada, el uso repetido de las mismas pruebas médicas en distintos expedientes y la concesión de pensiones a personas que no cumplen los requisitos establecidos. Esta situación ha llevado a las autoridades a cuestionar la eficacia de los controles previos y a plantear la necesidad de un sistema más riguroso y transparente.

El endurecimiento de los criterios busca no sólo identificar y eliminar las pensiones fraudulentas, sino también garantizar que los recursos se destinen a quienes realmente los necesitan. En palabras del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, la medida no tiene como objetivo perjudicar a los beneficiarios legítimos, sino regular y depurar un sistema que ha sido objeto de abusos. Se espera que esta revisión permita detectar y sancionar a quienes han obtenido pensiones de manera indebida, a la vez que protege los derechos de las personas con discapacidad que dependen de este apoyo para cubrir sus necesidades básicas.

Los afectados por el ajuste en las pensiones

La eliminación de estas pensiones podría suponer un golpe muy duro para miles de personas que, hasta ahora, dependían de este ingreso para sobrevivir. Aunque la revisión busca centrarse en los casos fraudulentos, existe el temor de que algunos beneficiarios legítimos puedan verse perjudicados durante el proceso. Muchas de las personas que reciben estas pensiones viven en situaciones de extrema vulnerabilidad, sin otras fuentes de ingreso y con necesidades especiales que dificultan su inclusión en el mercado laboral. La incertidumbre sobre el futuro de estas ayudas ha generado preocupación y descontento entre los afectados, que temen perder un apoyo crucial para su sustento diario.

El desafío de regular un sistema complejo

Regular el acceso a las pensiones no contributivas no es una tarea sencilla. Involucra un delicado equilibrio entre la necesidad de controlar el gasto público y la responsabilidad de proteger a las personas con discapacidad que dependen de estas ayudas. Los desafíos son múltiples: desde la identificación precisa de los casos fraudulentos hasta la implementación de mecanismos que garanticen la correcta adjudicación de las pensiones. Las autoridades enfrentan la ardua tarea de fortalecer los controles sin poner en riesgo la protección social que estas pensiones representan.