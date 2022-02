Se acerca el Día de los enamorados por lo que si deseas sorprender a tu media naranja, nada como elegir el producto de Aldi que ya se encuentra a la venta y que os va a permitir celebrar San Valentín por todo lo alto y además, de un modo muy dulce.

El regalo dulce de Aldi para San Valentín

Muchos son los dulces y postres que podemos encontrar en Aldi y sabiendo que se acerca el 14 de febrero, nada como elegir entre sus bombones, chocolates, galletas e incluso fresas aunque si deseas sorprender realmente a la persona de la que estás enamorado/a, hemos encontrado el producto Aldi perfecto para compartir.

Nos estamos refiriendo a las Palmeras de San Valentín que Aldi lanza de forma específica para el Día de los Enamorados y que elaboradas con hojaldre, cuentan con una cobertura especial para que sean de color rosa, que es de hecho el color que junto al rosa siempre se relaciona con el amor.

Un postre o dulce irresistible y más si os gusta el dulce. Con estas palmeras cualquier declaración de amor que hagas en San Valentín será mucho más romántica y también, más original. Las puedes comprar y sorprender a tu pareja con un desayuno especial, acompañado de un café y un zumo de naranja, o también sorprender a quien amas a la hora de merendar o presentarlas en una bandeja especial después de la cena de San Valentín.

Las palmeras de San Valentín que encontrarás en Aldi, se venden además en un pack de dos por lo que son como decimos, perfectas para compartir.

Y en el caso de que los grandes amores de tu vida sean tus hijos, nadie dice que no puedas comprar estas palmeras bañadas en cobertura rosa para que su merienda del próximo 14 de febrero sea más especial que nunca.

El producto más irresistible de Aldi que aunque no se pueda comparar con una joya o un reloj, será un bonito detalle para un día en el que lo más importante es demostrar el amor que sientes por esa persona que para ti es especial. No dudes en ir a por tus palmeras aunque todavía queden días hasta San Valentín. Si no las abres y las mantienes en un lugar fresco se conservarán sin problema. Piensa que su precio es de 1,99 euros para un producto de 280 gramos, por lo que seguramente se agoten en pocos días.