Las ventas de Kia en España han registrado una importante evolución desde su llegada al mercado. El fabricante automovilístico surcoreano ha pasado de vender cerca de 15.000 coches al año a más de 62.000, cifra con la que prevé cerrar este ejercicio. Tal ha sido el crecimiento de las matriculaciones, que la firma ya es la segunda marca más vendida en España, tanto en el mercado total como en el canal de particulares, y el Kia Sportage ocupa la sexta posición en el top 10 de modelos con 16 unidades vendidas.

Así lo ha explicado Eduardo Dívar, director general de Kia en España, en una entrevista para OKDIARIO, en la que ha explicado a los retos que se enfrenta la compañía en el mercado español, la evolución de las ventas en plena crisis económica y el desarrollo de la transición de los motores de combustión a los electrificados.

Ventas de Kia en España

«La evolución de Kia en el mercado español ha sido muy positiva durante los últimos años. En el año 2012, la marca vendía en España 15.014 coches y el año pasado vendimos casi 60.000 y este año vamos a matricular 62.000 coches, registrando un crecimiento con respecto al año pasado de unos 2.000 coches, lo que viene siendo más o menos entre un 5% o un 7% más en comparación con lo que vendimos el año anterior», ha explicado Dívar.

Unas cifras que harán que la red del fabricante automovilístico supere el 2% de rentabilidad, cuando en España las medias suelen situarse entre el 0,5 y el 1.

De cara a los próximos años, el fabricante contará con modelos nuevos muy importantes. «Vamos a tener 15 lanzamientos nuevos de aquí al 2027 de coches 100% eléctricos, porque no hay que olvidar que es una marca con vocación de ser eléctrica para 2030. Actualmente, el 61% de los coches que vendemos son electrificados. El primer coche que lanzamos fue el EV6. Acabamos de lanzar ahora mismo el EV9 y hace poco se anunció en Corea que lanzaremos en los próximos años el EV5, el EV4 y el EV3 y luego vendrán posteriormente los otros EV que faltan», ha anunciado el director general de Kia en España.

Matriculaciones en España

En lo referente al mercado español total, Dívar ha explicado que «en 2023, no vamos a superar el millón de unidades vendidas y de hecho el año siguiente tampoco lo superaremos». «Este año la previsión es cerrar con 870.000 turismos en Península y Baleares y subirá hasta 920.00 o 930.000 unidades con Canarias», calcula.

«Para el año 2024, las cifras serán un poco superiores, pero no llegaremos al millón de unidades. Es decir, en el año 2023 no llegaremos al millón de unidades, en el año 2024 tampoco. Esperemos que en el año 2025 podamos llegar al millón de unidades, porque no hay que olvidarse que venimos del año 2019, que hicimos 1.255.000 ventas. Ese nivel no creo que podamos alcanzarlo hasta 2026 o 2027, lo cual es necesario para crear empleo, para que los concesionarios tengan rentabilidad y para que el mercado funcione, pero para esto se tienen que dar las condiciones económicas adecuadas», señala Dívar en una entrevista para este diario.