Disfruta de un viernes redondo con este manjar de Ikea

¿Te apetece comer algo rico, variado y económico? ¿Quieres sorprender a tu familia o amigos con un menú diferente y original? ¿Te gustaría conocer la gastronomía sueca sin salir de tu ciudad? Si has respondido que sí a alguna de estas preguntas, no lo dudes más y acércate a tu tienda Ikea más cercana. Allí te esperan unas ofertas irresistibles en su restaurante, que harán las delicias de tu paladar y de tu bolsillo. Y en concreto, seguro que estás pensando en el manjar de Ikea que también puedes comprar en sus tiendas y como decimos, de oferta.

Ikea no solo es el paraíso de los muebles, los textiles y los objetos de decoración. También es un lugar donde puedes disfrutar de una comida de calidad, con productos frescos y sabrosos, elaborados con recetas tradicionales suecas y adaptadas al gusto de todos. Además, si eres miembro de Ikea Family, podrás beneficiarte de unos descuentos increíbles que te harán ahorrar mucho dinero. ¿A qué esperas para como dice Ikea » hacerte el sueco y pagar la mitad este viernes?.

El manjar de Ikea a mitad de precio los viernes

Los viernes son el día perfecto para darse un capricho y celebrar que llega el fin de semana. Por eso, Ikea te ofrece una promoción especial que no puedes dejar escapar: todos los viernes de marzo, si eres del club Ikea Family, puedes conseguir tus platos principales favoritos con un descuento del 50% en horario de comidas y cenas. Así, podrás degustar su manjar que todos piden, pero también otros platos como el típico salmón ahumado con ensalada, o el famoso pastel de carne con puré de patatas y salsa de arándanos, pasando por el exquisito pollo al curry con arroz, o el suculento estofado de ternera con verduras. Todo ello, por la mitad de lo que te costaría cualquier otro día. ¿No te parece una ganga?

Y el resto de días, el plato de marisco por menos de 2 euros

Y si no puedes ir a Ikea hoy viernes o cualquier otro viernes de este mes, no te preocupes, porque también hay ofertas para el resto de los días. En marzo, ven a tu tienda más cercana y prueba su delicioso arroz de marisco por solo 1,99 euros cuando el precio habitual es de 3,99 euros. Un plato generoso, lleno de sabor y de ingredientes de primera calidad, como gambas, mejillones, calamares y almejas. Un plato que te transportará al Mediterráneo y que te hará olvidar el frío del invierno.

Y de postre, un café con torrija por 3.49 euros

Y para terminar tu comida con un toque dulce, nada mejor que un café con torrija por 3,49 euros. Un postre típico de la Semana Santa y que también vas a encontrar y disfrutar en Ikea- Una rebanada de pan empapada en leche, huevo y canela, frita y espolvoreada con azúcar. Un bocado tierno y jugoso, que combina a la perfección con un café caliente y aromático. Un placer para los sentidos que te hará repetir.

También opciones para aquellos que buscan menú vegano

Pero si lo tuyo es la comida vegana, no te sientas excluido, porque Ikea también tiene opciones para ti. No solo en el restaurante, donde puedes encontrar platos como la ensalada de quinoa y lentejas, o el curry de verduras con arroz integral, sino también en las tiendas, donde puedes comprar la bolsa de albóndigas hechas con verduras. Se trata de unas albóndigas que saben a verduras, ya que contienen trozos grandes de garbanzos, zanahorias, pimientos, maíz y col rizada, que confieren a las albóndigas su peculiar color. Una alternativa deliciosa a las clásicas albóndigas de carne, que puedes preparar en casa de la forma que más te guste: en el horno, en el microondas o en la placa. Además, son ideales para vegetarianos y veganos, ya que no contienen ingredientes de origen animal. Y lo mejor de todo, es que consumir más alimentos de origen vegetal te ayuda a reducir la huella climática. Así que, ¿a qué esperas para probarlas? Las tienes en bolsa de un kilo por 7,99 euros.

Y si te gustan las albóndigas, no te pierdas las otras variedades

Las albóndigas son el plato estrella de la comida que sirve Ikea, y no es para menos, porque están riquísimas y hay para todos los gustos. Además de las albóndigas de verduras, puedes encontrar las albóndigas de proteína vegetal, que son una versión vegana de las tradicionales de carne, pero con un sabor y una textura muy similares. También puedes optar por las albóndigas de pollo, que son más ligeras y suaves, pero igual de sabrosas. Y por supuesto, no puedes dejar de probar las originales albóndigas suecas, hechas con carne de vacuno y cerdo, y acompañadas de una salsa cremosa y arándanos rojos. Sea cual sea tu elección, seguro que no te arrepentirás.

Como ves, Ikea tiene mucho que ofrecerte en cuanto a alimentación se refiere. No solo puedes comprar productos de calidad a buen precio, sino que también puedes disfrutar de una comida completa y variada en su restaurante, con ofertas que te harán ahorrar dinero y tiempo. Así que ya sabes, si quieres disfrutar de un viernes redondo con este manjar de Ikea, no lo dudes más y visita tu tienda más cercana. Te esperamos con los brazos abiertos y con el tenedor en la mano. ¡Buen provecho!