En multitud de películas y series de televisión hemos visto cómo los protagonistas toman baños relajantes con una copa de vino y velas aromáticas. Todo se ve muy bonito en pantalla, pero cuando tratamos de recrear la situación, nos damos cuenta de que no sabemos dónde apoyar las cosas. ¿Qué hacemos con el libro para que no se nos moje mientras bebemos el vino? ¿Cómo colocamos la tablet para que no le salpique nada de agua?

Pues bien, en AliExpress hemos fichado una bandeja extensible de bambú para la bañera que nos viene como anillo al dedo para disfrutar de baños relajantes sin tener que preocuparnos de nada. Mide entre 70 y 105 centímetros de ancho y está fabricada con madera de bambú, un material muy resistente y duradero.

Según la escala Janka, la madera de bambú tiene una resistencia a los golpes muy superior a la que presentan el roble, el pino o el abeto. Por supuesto, es resistente a la humedad, algo esencial teniendo en cuenta que la bandeja es para colocarla sobre la bañera.

No se trata de una bandeja sin más, sino que cuenta con varios compartimentos y ranuras para que podamos colocar todas las cosas. Tres ranuras con diferentes ángulos para colocar el libro o la tablet, un portavasos que podemos aprovechar para colocar una vela aromática, un soporte para la copa de vino y dos espacios para el teléfono móvil y el jabón, por ejemplo.

Un artículo al que seguro que sacamos mucho partido porque no hay nada más relajante que llegar a casa después de un duro día de trabajo y darse un baño. Las opiniones que hay sobre la bandeja para la bañera en AliExpress son estupendas, con una valoración general de 4,9 estrellas sobre un máximo de 5. El 90% de los compradores le han dado 5 estrellas.

Una bandeja de lo más práctica que, al ser extensible, se adapta de maravilla a cualquier bañera. Gracias a ella vamos a poder disfrutar del momento del baño sin tener que preocuparnos de dónde dejamos las cosas.

Está a la venta por 28,32 euros gracias al descuento del 37%. Antes valía 44,95 euros. Además, si este es tu primer pedido, puedes conseguir un descuento extra de 4 euros. El tiempo de entrega aproximado es de entre 4 y 10 días.