El dineral que puedes conseguir si reclamas por el apagón masivo en España: muy pocos lo saben

Este pasado lunes 28 de abril, va a ser recordado en España (y Portugal) como uno de los días más caóticos del año para miles de hogares. Un apagón masivo dejó a oscuras a prácticamente todo el país durante horas, alterando la vida diaria de muchas personas que, en algunos casos, quedaron atrapadas en ascensores, en el metro, o también, sin poder llegar a su destino mientras viajaban en tren. A todo eso le sumamos, el que en todas las casas dejaran de funcionar los electrodomésticos, y entre ellos la nevera, con alimentos que necesitan estar refrigerados para no echarse a perder. Y aunque la luz volvió al cabo de algunas horas, el mal sabor de boca sigue presente para muchas personas.

A raíz de todo lo que ha pasado, empieza a surgir una pregunta clave: ¿puedo reclamar por los daños que me ha causado esta interrupción de energía? Lo cierto es que sí. Y aunque no se trata de un procedimiento automático ni especialmente sencillo, existen derechos reconocidos para los consumidores ante cortes de suministro injustificados. De hecho, muchas personas desconocen que el apagón podría traducirse en una indemnización económica, y no precisamente pequeña. Por eso conviene estar informado. Porque aunque no todos los casos serán indemnizables, muchos sí lo son, y dejarlo pasar podría suponer perder un dinero que, legalmente, te pertenece. Aquí te explicamos en qué casos puedes reclamar, cómo hacerlo y cuánto podrías llegar a recibir en función de tu situación concreta.

El dineral que puedes conseguir si reclamas por el apagón masivo

La ley española es bastante clara en lo que respecta a los derechos del consumidor eléctrico. Las compañías están obligadas a ofrecer un suministro continuo y de calidad, y sólo en contadas ocasiones pueden quedar exentas de responsabilidad. Entre esas excepciones están los cortes previamente anunciados (con al menos 24 horas de antelación) y aquellas interrupciones causadas por fuerza mayor, como fenómenos meteorológicos extremos o sabotajes ajenos al control de la empresa.

En el caso del apagón de este lunes, al menos por ahora, no se ha informado de que existiese ningún aviso previo ni una causa natural evidente que justifique la interrupción. Esto abre la puerta a que muchos consumidores puedan iniciar una reclamación formal. Eso sí, lo primero es esperar a que se esclarezca el motivo exacto del fallo. Si se confirma que no fue un caso de fuerza mayor ni un corte programado, entonces se podrá exigir una compensación.

Además, hay que tener en cuenta que no todos los perjuicios deben ser asumidos directamente por el proveedor de electricidad. Si tienes un seguro del hogar, podrías contar con coberturas específicas para situaciones como esta, incluyendo daños en electrodomésticos, pérdidas de alimentos refrigerados o incluso compensaciones por medicamentos que debieron conservarse en frío. En resumen, hay más de una vía para reclamar.

¿Cómo calcular cuánto podrías recibir?

Aquí llega la parte más técnica, pero también la que más interesa: ¿cuánto dinero te pueden devolver? La normativa establece un sistema para calcular la indemnización que parte del número de horas que ha durado el corte en tu hogar y de la potencia media anual que tengas contratada. El proceso consiste en multiplicar esa potencia media por el número de horas de interrupción que excedan los límites permitidos.

En zonas urbanas, por ejemplo, el máximo legal es de 3 horas y media de corte al año para potencias contratadas de entre 1 y 36 kilovatios, y hasta siete interrupciones anuales. Si el apagón ha superado esos umbrales, ya estás en posición de reclamar.

Pero no es tan sencillo como contar las horas sin más. La indemnización se calcula con una fórmula específica: se multiplica el exceso de horas por cinco veces el valor del kilovatio hora (kWh) que tengas contratado. Y ojo, hay un tope: el importe no podrá superar el 10% del total anual que pagas por tu contrato de electricidad. Así que, si por ejemplo gastas una media de unos 1.000 euros al año en luz, el máximo que podrías recuperar serían 100 euros.

Aunque pueda parecer poco, en muchos hogares supone un ahorro significativo, sobre todo si la compañía lo descuenta directamente de tu próxima factura. Y si el apagón ha sido largo y el daño importante (por ejemplo, pérdida de medicamentos costosos o equipos electrónicos dañados), la reclamación puede valer realmente la pena.

Pasos para hacer tu reclamación de forma correcta

Si decides iniciar el proceso, lo más importante es recopilar toda la información posible. Toma nota de cuándo se fue la luz y cuándo volvió, conserva facturas de electrodomésticos o medicamentos afectados, y contacta con tu seguro para ver qué coberturas puedes activar. También puedes llamar a tu proveedor de electricidad para que te informen del procedimiento concreto de reclamación.

Por lo general, las compañías eléctricas están obligadas a compensar automáticamente a los clientes si se supera el umbral anual de interrupciones, aunque eso rara vez ocurre sin que el cliente lo solicite. Así que no esperes a que te lo den por iniciativa propia: exige tus derechos. Puedes hacerlo a través de la web de la compañía, por teléfono o incluso presencialmente, aunque lo más práctico suele ser presentar la reclamación por escrito con acuse de recibo.

Además, si no estás conforme con la respuesta o no recibes contestación en un plazo razonable, puedes acudir a la Oficina de Atención al Usuario de Energía o presentar una queja ante tu comunidad autónoma. En muchos casos, los organismos de consumo locales también pueden mediar para agilizar el trámite.