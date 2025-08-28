Desde que uso éste perfume cítrico de Mercadona todo el mundo me pregunta por mi colonia y cuesta sólo 8 euros

Encontrar un perfume que guste de verdad no siempre es fácil. Suele ocurrir, que cuando damos con uno que huele bien nos damos cuenta de que apenas dura, o todo lo contrario, dura demasiado y resulta cargante. Por este motivo muchas veces pensamos que para tener una fragancia que aguante horas sin que sea pesada hay que irse a marcas de lujo, pero lo cierto es que algunos supermercados han sabido dar la sorpresa. Mercadona es uno de ellos, con una línea de colonias propias que se han convertido en pequeñas joyas escondidas en sus estanterías.

Uno de los ejemplos más claros es el Como Tú Extratime Likes, un eau de parfum para mujer que viene en frasco de 100 ml y cuesta sólo 8 euros. Suena casi increíble, pero la relación calidad-precio es difícil de superar. Lo compré hace poco y desde que lo uso todo el mundo me pregunta qué perfume llevo. Es algo que a veces pasa y en este caso, es inevitable. El secreto está en su fórmula. No hablamos de un aroma plano, sino de una fragancia que juega con diferentes notas: abre con un toque cítrico de ciruela , se mezcla después con un corazón floral de azahar y acaba asentándose en una base de vainilla y bambú que le da calidez. Esa mezcla hace que funcione igual de bien para un día normal de trabajo que para una cena más especial. No me extraña que sea el perfume más vendido de Mercadona, o uno de los que más se venden, y la verdad es que no sólo huele bien, además dura todo el día perfectamente.

El perfume cítrico que arrasa en Mercadona

El éxito de Como Tú Extratime Likes está evidentemente en sus notas. El perfume abre con una salida fresca de cítricos como la ciruela, que domina y aporta vitalidad al aroma. Después evoluciona hacia un corazón de flores en el que destaca la flor de azahar, una nota clásica en la perfumería mediterránea que aporta elegancia y feminidad. Al final, la fragancia deja un fondo dulce gracias a la vainilla, que no puede dejar de estar presente en la mayoría de perfumes actuales. Esa combinación es la que hace que no resulte empalagosa, sino agradable y fácil de llevar.

En definitiva, no es un perfume cargante ni tampoco de esos que se evaporan en diez minutos. Se queda en un punto medio que lo vuelve muy práctico: vale para usarlo a diario, pero también para momentos más especiales en los que quieres dejar un recuerdo sutil. Lo curioso es que, pese a costar solo 8 euros, recuerda bastante a colonias mucho más caras que juegan con ese contraste entre cítricos y flores.

Un frasco práctico y minimalista

El diseño del envase sigue la línea habitual de la perfumería de Mercadona: frasco sencillo, moderno y fácil de llevar. En este caso, el Como Tú Extratime Likes se vende en formato de 100 ml, lo que permite ese uso a diario que buscamos en perfumes de este estilo. El pulverizador distribuye la fragancia uniforme, ayudando a que el perfume se fije mejor en la piel y la ropa.

Y como ya te debes haber dado cuenta, Extratime Likes es un perfume de la gama Como Tú, de modo que el diseño del frasco es el mismo que el del resto de la colección. Práctico y funcional para tener en el armario del baño y usarlo cada vez que nos apetezca o también como no, para llevarlo en el bolso.

Por qué se ha convertido en un perfume viral

El boca a boca ha hecho mucho por esta fragancia. De hecho, yo me decidí por ella tras verla en TikTok y más cuando se la compara con perfumes de la talla de los de Carolina Herrera, y lo cierto es que así, además de dejar esa estela fresca pero duradera, con un equilibrio perfecto entre lo cítrico, lo floral y lo dulce.

A ello se suma el contexto actual: cada vez más personas eligen las alternativas asequibles a los perfumes nicho o los más caros, pero sin renunciar a un buen aroma. Mercadona ha sabido aprovechar esa demanda ofreciendo perfumes como los de la gama Como Tú, que cumplen con las expectativas sin necesidad de gastar más de lo necesario.

En definitiva, es una fragancia que no puedes dejar escapar, porque además, cuando te la pongas te van a preguntar por ella, cada dos por tres. La tienes en la sección de perfumería de cualquier supermercado Mercadona a ese precio de tan sólo 8 euros los 100 ml. Así que ya lo sabes, si te gustan las fragancias cítricas, esta te va a encantar pero además descubrirás que es perfecta tanto para ahora el verano, como para el invierno.