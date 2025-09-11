Desde que descubrí éste producto de Mercadona no he vuelto a pisar un centro de estética: mi piel parece otra

En Mercadona tienen productos que pasan totalmente desapercibidos, mientras que otros se hacen virales nada más ser lanzados. Y luego están esos que han sido lanzados hace semanas y que poco a poco y con el tiempo, se acaban por convertir en imprescindibles. Y uno de estos productos precisamente, y que ya es mi favorito además, es la Bruma Facial Hidratante Mist Posidonia con colágeno de Deliplus, un spray de 100 ml que cuesta 3,50 euros y que muchas personas ya han incorporado a su rutina diaria. Puede parecer uno más, pero sorprende desde el primer uso.

No estamos hablando de una bruma cualquiera. Esta, en concreto, está formulada con ingredientes como colágeno soluble, niacinamida y vitamina E, que no son ninguna novedad en cosmética, pero sí es raro encontrarlos juntos en un producto tan barato y fácil de usar. Lo aplicas, y la piel se nota distinta: más suave, más elástica, con mejor cara, sin necesidad de grandes tratamientos. De hecho, la he probado y desde que la uso, ya no siento la necesidad de pisar un centro de estética. Puede sonar exagerado, pero lo cierto es que el efecto es inmediato y se nota. Refresca, hidrata y mejora el aspecto general del rostro con apenas un par de pulverizaciones. No hace falta mucho más.

Y lo mejor, que no puedo pasar por alto, es que está recomendado para todo tipo de pieles. Incluso para aquellas que tienen la piel sensible, ya que no contiene alcoholes agresivos ni fragancias irritantes. Tiene aroma, sí, pero es sutil y fresco, sin resultar invasivo.

El producto de Mercadona para la piel que está arrasando

La forma de aplicación de la nueva bruma facial de Mercadona es muy sencilla, pero hay un truco: hay que aplicarla a unos 20 centímetros del rostro, con los ojos y la boca cerrados, tal como indica el envase. Es importante apretar el difusor hasta el final para que salga una pulverización uniforme. Y puedes usarla tantas veces como quieras: al levantarte, después del maquillaje, tras una ducha o incluso como toque final antes de dormir.

Muchas personas, entre las que me incluyo, la han incorporado ya como parte de su rutina diaria. En mi caso, trabajo delante del ordenador y noto cómo refresca sin arruinar el maquillaje. Y de hecho, este verano se ha convertido en una aliado imprescindible para calmar la piel durante los días de más calor. Su formato compacto la hace perfecta para llevar en el bolso, en el coche o incluso en el avión, ya que no supera los 100 ml permitidos para equipaje de mano.

En definitiva, es un gesto rápido que suma mucho más de lo que cuesta. Y eso explica por qué cada vez más gente la está incluyendo en su cuidado facial habitual.

Lo que realmente hace por tu piel

Lo que consigue este producto no es ningún milagro, pero tiene una explicación bastante sencilla si se mira lo que lleva. El colágeno, por ejemplo, ayuda a que la piel no pierda firmeza tan rápido. Con los años, esa elasticidad natural se va notando menos, y ahí es donde este ingrediente puede marcar la diferencia. No es algo inmediato, pero sí se nota con el uso continuado.

También incluye niacinamida, un componente que está en muchísimos productos recomendados por dermatólogos porque mejora la textura de la piel, reduce algunas rojeces y aporta un extra de luz. No irrita, y además refuerza la barrera cutánea, que es clave para que la piel aguante bien los cambios de clima, el estrés o incluso el maquillaje diario.

A todo eso se suma la vitamina E, que ayuda a proteger la piel del desgaste que provocan los factores externos. Y no está sola: el producto también incluye extractos como el de posidonia oceánica, con un efecto calmante bastante agradable, y fermento de té negro, que se utiliza mucho para revitalizar pieles apagadas o con falta de vida. En conjunto, es una fórmula simple, pero bien pensada.

¿Sustituye realmente a una sesión de estética?

Hay tratamientos faciales que cuestan más de 50 euros y que prometen resultados visibles desde la primera sesión. Algunos cumplen, otros no tanto. Pero en este caso, desde que este mist se ha popularizado, todo aquel que la prueba siente de inmediato como la piel se mantiene cuidada, luminosa y con mejor textura, sin necesidad de invertir grandes sumas ni reservar citas.

Además, al tratarse de un producto tan asequible, de sólo 3,50 euros, se puede tener una rutina diaria eficaz y sencilla sin necesidad de complicarte la vida, algo que pocas veces sucede y que parece un milagro pero que es del todo real. Y si se combina con una buena crema hidratante o con protección solar diaria, los efectos se potencian. Un pequeño gesto que, con constancia, puede marcar la diferencia.

Un producto discreto pero efectivo

En un mercado saturado de promesas, encontrar algo que funciona de verdad, tiene buen precio y es accesible es como decimos, casi un milagro. Pero este mist de Deliplus cumple con todo eso: hidrata, calma, suaviza y da a la piel un aspecto más descansado, sin complicaciones.

No sustituye un tratamiento profesional en todos los casos, claro está, pero para el día a día, es más que suficiente. Es ese tipo de descubrimiento que muchas personas acaban recomendando de boca en boca, porque simplemente da resultados. ¿A qué esperas para probarla?.