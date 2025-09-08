Desde que descubrí el bronceador ‘efecto buena cara’ de Mercadona no he vuelto a usar maquillaje: por sólo 4 euros

Hay productos que se cuelan en tu neceser casi sin darte cuenta y que, de pronto, se convierten en imprescindibles. Eso es justo lo que me ha pasado con el nuevo polvo bronceador compacto de Mercadona, que se puede usar sin problema como sustituto del maquillaje habitual, ya que deja un tono saludable, como si acabases de volver de una escapada al sol, sin necesidad de base ni corrector.

No es la primera vez que Deliplus da en el clavo, pero esta vez lo ha hecho con algo tan simple como efectivo: un bronceador que imita el tono dorado del atardecer, se difumina sin esfuerzo y logra ese efecto buena cara que tanto buscamos por las mañanas. Ideal para pieles cansadas, apagadas o simplemente para quienes no tienen tiempo de maquillarse a diario. Lo mejor de todo es que este producto no tiene truco: es asequible, fácil de aplicar y apto incluso para las menos expertas en maquillaje. Cuesta sólo 4 euros, está disponible en todos los Mercadona de España y, por su textura sedosa y acabado natural, se ha convertido en el comodín perfecto para el neceser de diario.

El bronceador ‘efecto buena cara’ que arrasa en Mercadona

El nombre lo dice todo: Sunset Bronzer. Este producto forma parte de la colección Summer Cocktail de Deliplus, y su intención es clara desde el primer vistazo: recrear esa calidez dorada que deja el sol sobre la piel al caer la tarde. ¿Lo consigue? Rotundamente sí. Su degradado de marrón tostado a dorado suave permite modular el color según el efecto que busques. Puedes tomar más del tono cálido si tu piel es clara, o centrarte en los marrones si estás más bronceada.

Este detalle del degradado es clave, porque evita el efecto artificial que a veces dejan otros polvos bronceadores más uniformes. Aquí, tú decides qué tono necesitas según el día, la luz o incluso tu estado de ánimo. El resultado es siempre un acabado luminoso, cálido y natural, como si el sol te hubiese acariciado suavemente la cara.

Textura ligera, fácil de difuminar y sin cortes

Uno de los puntos fuertes del Sunset Bronzer de Deliplus es su textura sedosa y fina. Se nota nada más pasar la brocha: no hay que insistir, no deja manchones ni zonas más marcadas. Se integra muy bien incluso sobre piel sin base, lo cual lo convierte en una opción ideal para quienes prefieren no maquillarse del todo, pero quieren verse con mejor cara.

Además, su acabado es mate con un toque de luminosidad natural (no tiene brillos ni purpurina), por lo que funciona tanto para el día como para la noche. Puedes usarlo solo para esculpir el rostro ligeramente o combinarlo con colorete si buscas un look más elaborado. En ambos casos, da la impresión de haber descansado más, como si tu piel estuviese más viva.

¿Para qué tipo de piel está pensado?

Este bronceador funciona especialmente bien en pieles claras a medias, ya que el tono no es ni demasiado oscuro ni anaranjado, algo que suele pasar con otros productos similares. Gracias a su fórmula difuminable y su pigmentación media, puedes aplicarlo con suavidad y conseguir un efecto muy natural sin miedo a pasarte. Incluso si no tienes experiencia con este tipo de producto, es difícil equivocarse.

También se adapta bastante bien a diferentes subtonos de piel, ya que el degradado permite personalizar la mezcla en cada aplicación. Si prefieres un efecto más dorado, puedes cargar el pincel en esa zona del pan; si buscas un toque más bronceado, lo ideal es concentrarse en la parte más tostada. Esa versatilidad es justo lo que muchas usuarias están destacando en redes sociales.

¿Sustituto real del maquillaje diario?

Para muchas mujeres, sí. Este bronceador está funcionando como una alternativa rápida y efectiva al maquillaje completo. En verano, con el calor, a veces da pereza usar base, corrector y polvos. Pero con este producto basta con aplicar un poco en las mejillas, nariz y sienes para cambiar por completo el aspecto del rostro. Incluso quienes tienen ojeras o imperfecciones prefieren dejar la piel al natural y añadir sólo este toque de color.

Y como no reseca, no marca líneas ni se cuartea con el paso de las horas, se convierte en una opción muy cómoda para el día a día. No hace falta retocar, no mancha la ropa y, lo más importante: pareces tú, pero con mejor cara.

Precio imbatible y fácil de encontrar

Este Sunset Bronzer cuesta sólo 4 euros, un precio muy por debajo de otros productos similares del mercado. Está disponible en la sección de perfumería de Mercadona, junto al resto de la colección Summer Cocktail, que también incluye iluminadores, coloretes y otros productos de temporada.

Por su relación calidad-precio, muchas usuarias están haciendo acopio antes de que desaparezca con el cambio de colección. Y no es para menos. Porque por ese precio, y con ese efecto tan natural, es fácil entender por qué tantas personas lo están usando como único producto de rostro durante semanas.