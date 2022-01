Cuando vas a organizar una fiesta o evento en casa es muy importante tener todos los detalles en cuenta, por pocos que sean los invitados en esta época de pandemia. Hoy te mostramos un artículo de H&M que dejará locos a tus invitados gracias a su originalidad y funcionalidad… ¡arrasarás en cualquier fiesta que hagas!.

H&M ofrece un gran número de artículos para el hogar, y aún siendo una tienda especializada en moda cuenta con un catálogo muy interesante en cositas para casa. La cadena sueca cuenta con más de 160 tiendas en nuestro país, buena muestra de que sus productos gustan al público español y sus datos de ventas son muy buenos.

El tapón para botella de H&M que arrasará en tus fiestas

Los tapones para botellas son muy necesarios cuando abres alguna botella de vino y no te la vas a terminar, ya que así podrás cerrarla correctamente y beberte el vino restante en otro momento. Y el tapón para botella de H&M te enamorará en cuanto lo veas, ya que es en tonos dorados y tiene forma de reno.

Además de ser muy bonito, está tirado de precio, ya que la tienda sueca le ha aplicado nada menos que un 50% de descuento, por lo que su precio original de 5,99€ se queda en tan sólo 2,99€. Por su estética puede parecer que es únicamente para utilizar en Navidad, ya que el reno es claramente un símbolo de esa fiesta, pero lo cierto es que es tan bonito que encaja a la perfección en cualquier momento del año.

Con un peso de 110 g, este tapón para botella de H&M está elaborado 100% aluminio en la parte del reno y 100% corcho en el propio corcho.

¿Por qué utilizar un tapón en las botellas de vino?

El principal motivo por el que se utilizan tapones de corcho en las botellas de vino es para evitar que entre gran cantidad de oxígeno en la botella, lo que dañaría el vino. Además, actúa como barrera protectora para evitar moho y bacterias. Una vez que abres una botella, es muy importante seguir utilizando un tapón de corcho para taparla si no te la has terminado, y es recomendable que sea de corcho y no de plástico, metal ni ningún otro material.