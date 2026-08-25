La mala gestión política de la Unión Europea (UE) ha creado una brecha económica con Estados Unidos (EEUU) de 12,77 billones de dólares (alrededor de 11 billones de euros) en 17 años, según los cálculos realizados por Rafael Pampillón, doctor y catedrático de Economía. En 2008, el Producto Interior Bruto (PIB) de ambos bloques era prácticamente el mismo. Sin embargo, años de malas decisiones y regulaciones han creado una enorme separación entre ambas economías, si se tienen en cuenta los efectos de la inflación.

«En 2008, la economía de la zona euro tenía prácticamente el mismo tamaño que la de EEUU», ha explicado Pampillón en su cuenta de la red social X. «17 años después, la diferencia es abrumadora», ha lamentado.

«En 2025, el PIB estadounidense alcanzó los 30,8 billones de dólares, frente a los 18 billones de la zona euro», algo que muestra una «tendencia inequívoca». «EEUU ha crecido mucho más que Europa», ha reflejado el profesional.

Los datos recopilados por el economista están expresados «a precios corrientes y en dólares, por lo que influyen la inflación y el tipo de cambio». Sin embargo, muestran con fidelidad la diferencia de rumbo que han tomado ambos bloques en las últimas dos décadas.

Pampillón explica esta brecha «por una mayor productividad, más innovación, mercados más dinámicos y una inversión empresarial mucho más intensa» en EEUU en comparación con la eurozona.

Además, el profesional advierte de que «la revolución de la inteligencia artificial amenaza con ampliarla todavía más», pues «mientras EEUU multiplica su inversión en equipos, centros de datos y alta tecnología, Europa regula mucho, invierte poco y pierde terreno».

Un análisis que refleja la enorme diferencia de desarrollo tecnológico que está habiendo entre ambos bloques geopolíticos. Los norteamericanos están siendo capaces de hacer crecer exponencialmente los beneficios y la capitalización de sus empresas tecnológicas.

El problema de la economía de la UE

Compañías como Nvidia, Alphabet, Amazon o Microsoft están a la orden del día a causa del desarrollo tecnológico y la evolución de la inteligencia artificial. Mientras tanto, la UE no ha sido capaz de posicionar un modelo de IA generativa propio en los mercados internacionales.

Algo que sí ha logrado, por ejemplo, China con DeepSeek, pese a las desconfianzas que todavía existen en las empresas occidentales con esta IA. Todo parece indicar que Europa no está siendo capaz de subirse a la ola de innovación.

«No estamos ante una diferencia coyuntural, sino ante un problema estructural de crecimiento y competitividad», ha advertido Pampillón en su publicación. Es decir, el profesional augura que esta situación se va a ir agravando para Europa en los próximos años.