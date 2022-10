Las cortinas más vendidas de Ikea que necesitas en tu salón

Si tienes pensado en cambiar un poco el estilo de tu hogar este otoño, puedes comenzar por las cortinas. De hecho con sólo cambiar este elemento ya podrás comprobar como el estilo y aspecto de cualquier estancia cambia ligeramente y en el caso de que desees que el cambio se produzca en el salón, nada como elegir las cortinas más vendidas de Ikea que en cuanto veas te van a encantar y seguro que piensas ¡las necesito!.

Ikea tiene las cortinas más deseadas

De entre los muchos modelos de cortinas que podemos encontrar estos días en Ikea, unas en concreto son las que están arrasando entre sus clientes. Un modelo de cortina que es el más adecuado si deseas que tu salón destile elegancia y sofisticación pero que además tienen la capacidad de adaptarse a cualquier estilo de muebles o decoración que tengas dispuesto.

Os estamos hablando del modelo de cortina Dytag, que se ha convertido en el «top ventas» de Ikea estos días. Unas cortinas que se venden con unas medidas de 145 x 300 cm y que seguramente te van a encantar como ya lo han hecho al gran número de clientes de Ikea que las han comprado ya que al ser de color blanco y ligeramente tupidas son perfectas para que te combinen con cualquier mueble o sofá del salón y además, para lograr que nadie pueda ver el interior y también, ahora que llega el frío, para mantener el calor dentro de casa.

Unas cortinas elaboradas en lino, por lo que son bastante resistentes y además fáciles de lavar. Las puedes meter en la lavadora aunque a una temperatura de 40 grados y secarlas al aire, ya que no es aconsejable meterlas en la secadora si no quieres que encojan.

Se cuelgan mediante barra ya que tiene una serie de ojales que facilita el que podamos colocarla sin demasiada complicación. Pero a la vez esos mismos ojales se pueden usar también para introducir los ganchos que se cuelgan después de las cortinas que funcionan mediante riel si es que tienes ese tipo de cortina en casa.

No dudes en ir a por estas cortinas porque además tienen ahora un precio increíble que vas a querer aprovechar. Tan sólo cuestan 79 euros y en el caso de que no te acabe de convencer del todo que sean de color blanco, no debes preocuparte ya que se vende además en otros colores que son: azul, beige oscuro, gris claro así como gris oscuro.