El Corte Inglés se desmarca y ofrece descuentazos en ropa para niños hasta el 70%

Puede que no lo estés pensando todavía o que lo tengas en mente y quieras retrasarlo al máximo, pero lo cierto es que la vuelta al cole de los niños está cada vez más cerca. Los ‘peques’ querrán disfrutar de la última semana de agosto que les queda, y si estás de vacaciones con ellos, es posible que tú también, aunque lo cierto es que muchos padres y madres aprovecharán estos días para comprar el material escolar necesario para el regreso a las clases, así como la ropa que los niños se van a poner en la nueva temporada y en este sentido, El Corte Inglés destaca con los grandes descuentos en ropa para niños que en algunos casos alcanzan el 70%.

Las rebajas de verano están ya más que agotadas, septiembre calienta motores y la vuelta al cole es ya la protagonista. Sin embargo, no pienses que no puedes encontrar ofertas o descuentos destacados en moda infantil actualmente, porque El Corte Inglés no ha querido guardar las etiquetas de oferta de sus más recientes rebajas y ofrece ahora descuentos increíbles en prendas como chaquetas, vestidos o incluso calzado para que los más pequeños de la casa puedan iniciar las clases con la ropa de moda, la que les gusta o sencillamente, con ropa nueva tras darte cuenta que la ropa del curso pasado ya se les ha quedado pequeña. No te pierdas nada de lo que te mostramos, porque estos son los descuentazos que puedes encontrar ahora en ropa para los niños en El Corte Inglés.

Descuentazos de El Corte Inglés en ropa para niños

La temporada de otoño se estrenará dentro de poco, así que El Corte Inglés ha querido dar salida a la moda infantil que tiene en sus tiendas y que pertenece a la actual temporada veraniega, por lo que la podemos encontrar con precios en oferta. Además, avanza parte de su moda más abrigada por lo que tenemos también prendas de otoño e invierno que cuentan con interesantes descuentos. Todo ello lo puedes encontrar en sus centros o tiendas, así como en su tienda online, pero si quieres aprovecharte realmente de lo que propone, no dejes escapar estas prendas que ahora te mostramos:

Cazadora sahariana de niño con bolsillos

Esta cazadora sahariana de niño, en verde oscuro, es perfecta para la vuelta al cole, combinando estilo y funcionalidad. Con su diseño clásico de bolsillos múltiples, es ideal para esos días de entretiempo. Además, ahora está disponible a un precio imbatible de 9,99 €, con un descuento del 72% sobre su precio original de 35,99 €. Una prenda versátil y cómoda de Sfera que será un imprescindible en el armario de los pequeños.

Cazadora denim niña (azul oscuro)

El denim nunca pasa de moda, y esta cazadora para niña de Coconut El Corte Inglés es el ejemplo perfecto. Con su tono azul oscuro, aporta un toque casual y moderno a cualquier conjunto. Disponible por sólo 9,15 €, con un descuento del 60% sobre su precio original de 22,99 €, esta cazadora es una prenda resistente y práctica para la vuelta al cole, ideal para los días más frescos.

Chaqueta de punto fantasía de niña con calados

Añade un toque elegante y delicado al armario de las niñas con esta chaqueta de punto fantasía en color azul. Sus detalles calados y su diseño de manga larga con cuello redondo la hacen perfecta para combinar con cualquier look de otoño. Con un precio de 12,99 €, rebajado un 63% respecto a los 35 € originales, esta chaqueta es una opción ideal para darle un aire especial a los outfits diarios.

Peto vaquero de niña Gap

El peto vaquero de niña de Gap es una prenda versátil y divertida para las pequeñas. Con tirantes ajustables y bolsillos delanteros, este peto es perfecto para los días activos del colegio o para el tiempo libre. Ahora disponible por sólo 19,95 €, con un descuento del 60% sobre su precio original de 49,95 €, es una opción cómoda y práctica para la vuelta al cole.

Polo de niño Coconut

Este polo de niño de manga corta, confeccionado en piqué con cuello mao, es una opción fresca y elegante para la temporada escolar. Su diseño atemporal lo convierte en una pieza fácil de combinar con cualquier outfit diario. Disponible por sólo 7,99 €, con un descuento del 68% sobre su precio original de 25 €, este polo de Coconut El Corte Inglés ofrece una excelente relación calidad-precio.

Vestido Kids El Corte Inglés

Este vestido corto de niña, en un elegante color marrón rojizo, es perfecto para el entretiempo. Con volantes y bordados que añaden un toque femenino y delicado, y una espalda abierta que le da un aire desenfadado y chic, es ideal para ocasiones especiales o el día a día. Disponible por sólo 9,99 €, con un descuento del 72% sobre su precio original de 35,99 €, este vestido es una opción encantadora y asequible.

Zapatillas de niña Tommy Hilfiger

Las zapatillas tipo running de Tommy Hilfiger, confeccionadas en poliéster reciclado, son una opción ideal para las niñas activas. Con un diseño moderno, suela de EVA y goma TPR, estas zapatillas ofrecen comodidad y durabilidad. El detalle de la marca en lateral añade un toque de estilo, y ahora están disponibles por 31,95 €, con un descuento del 60% sobre su precio original de 79,95 €. Perfectas para el colegio y las actividades extracurriculares.

Zapatillas Washiba de niño Geox

Las zapatillas Washiba de Geox son la opción perfecta para los niños que necesitan un calzado cómodo y funcional para el día a día. Con un diseño bajo, estilo informal y contemporáneo, son perfectas tanto para el colegio como para las actividades al aire libre. Confeccionadas en material efecto piel y tejido transpirable, estas zapatillas ahora están disponibles por 23,95 €, con un descuento del 60% sobre su precio original de 59,90 €. Un básico que combina estilo y comodidad.