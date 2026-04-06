Nadie esperaba esto de Lidl: el invento barato que te hace sentir en el cine sin salir de casa

El cine en casa sigue ganando terreno frente a las salas de cine y ahora, con el último invento de Lidl, es más accesible. La cadena de supermercados ha puesto a la venta un palomitero de 850 W por solo 19,99 euros que promete revolucionar las noches de sofá, película y manta.

Este producto destaca por su versatilidad, ya que permite preparar hasta 130 gramos de palomitas en cuestión de minutos y, además, es apto para tostar almendras. El diseño incluye un brazo mezclador eléctrico que garantiza una cocción uniforme, evitando que los granos se quemen o queden sin hacer.

Asimismo, cuenta con temperatura regulable con un control giratorio, lo que permite adaptar la preparación según el gusto de cada usuario. Otro de los puntos fuertes de este nuevo invento de Lidl es su tapa extraíble, que se puede utilizar como cuenco para servir directamente, haciendo el proceso más práctico y cómodo.

Más funciones del nuevo invento de Lidl

El palomitero también incorpora una placa de cocción con revestimiento antiadherente de alta calidad, lo que facilita tanto el uso como la limpieza. Un detalle clave para cada día es que todas sus piezas son desmontables y aptas para el lavavajillas, aparte de que permite añadir ingredientes como aceite, mantequilla o azúcar directamente durante la preparación.

Por sus múltiples características y su bajo precio, el producto se posiciona como una de las opciones más atractivas del momento para quienes quieren recrear la experiencia del cine en casa sin gastar demasiado. La cadena de supermercados vuelve a apostar por artículos funcionales, económicos y con alta demanda. También ha anunciado la llegada de un electrodoméstico por menos de 50 euros (44,99 euros) que lleva la experiencia italiana a casa, con una capacidad de alcanzar temperaturas de hasta 400 °C.