Colas kilométricas en Lidl por el molinillo de café eléctrico Silvercrest de 180W de potencia que muele los granos rápido y con calidad

Comprar café en grano tiene sus ventajas, aunque también es posible que entre otras cosas nos obligue a cambiar de costumbres. Si llevas años utilizando café molido sabes lo cómodo que resulta abrir el paquete, llenar la cafetera y olvidarse de todo lo demás. Sin embargo, cuando probamos a moler los granos justo antes de preparar la bebida, descubrimos que el aroma puede ser bastante diferente. El problema llega cuando buscamos un molinillo y encontramos modelos que cuestan tanto como una cafetera. Por suerte, quienes no quieren gastar demasiado ni llenar la encimera de aparatos, tienen ahora en Lidl un pequeño molinillo eléctrico de Silvercrest por 9,99 euros, un precio que permite probar el café recién molido sin necesidad de realizar una inversión considerable.

El modelo se llama Silvercrest SKME 180 D1 y no tiene grandes complicaciones. Es un molinillo negro, mide poco más de 17 centímetros de alto y funciona con un botón que pone en marcha las cuchillas encargadas de triturar los granos. Su motor tiene una potencia de 180 W y el recipiente admite unos 70 gramos de café, cantidad con la que podemos preparar varias tazas sin tener que repetir la operación. También incorpora una tapa transparente, algo que se agradece porque permite comprobar el resultado mientras está funcionando. No pretende competir con los molinillos profesionales que utilizan las cafeterías, pero reúne las características necesarias para quienes quieren moler el café en casa sin dedicarle demasiado tiempo.

Colas kilométricas en Lidl por el molinillo de café eléctrico Silvercrest

Lo primero que conviene saber es que este molinillo no funciona con muelas, sino con una cuchilla de acero inoxidable de dos hojas. Al pulsar el botón, las cuchillas empiezan a girar y trituran los granos que hemos introducido en el recipiente. Cuanto más tiempo permanezca funcionando, más pequeños serán los fragmentos, aunque esto no significa que podamos conseguir exactamente la textura que queramos. Al tratarse de un sistema de cuchillas, parte del café puede quedar más fino que otra, una diferencia que resulta importante cuando utilizamos cafeteras que necesitan una molienda muy precisa.

Para preparar un café de filtro, por ejemplo, puede ser suficiente, mientras que quienes tienen una máquina espresso exigente probablemente necesiten un modelo con regulación de molienda. Lidl presenta este aparato como una solución para el uso diario, con 180 W de potencia y capacidad para moler rápidamente una pequeña cantidad de granos. Por otro lado, la tapa transparente permite vigilar el proceso sin abrir continuamente el recipiente, aunque también habrá que acostumbrarse a calcular cuánto tiempo necesitamos mantener pulsado el botón según el resultado que busquemos.

Moler el café justo antes de utilizarlo tiene sentido porque, una vez triturado, aumenta la superficie que queda expuesta al aire y parte de los compuestos aromáticos empiezan a perderse con mayor rapidez. Tampoco hace falta moler grandes cantidades para guardarlas después. De hecho, una de las ventajas de tener un aparato de estas características es poder preparar únicamente los gramos que vamos a necesitar.

Un depósito de 70 gramos y unas medidas pensadas para cocinas pequeñas

El tamaño puede parecer un detalle secundario, pero cualquiera que tenga una cocina con poco espacio sabe lo incómodo que resulta acumular electrodomésticos que apenas utilizamos. En este caso, el Silvercrest tiene 9,3 centímetros de diámetro y 17,4 centímetros de altura, de modo que cabe en un armario sin demasiadas dificultades. Su carcasa combina plástico y acero inoxidable, con un acabado negro y una franja plateada en la parte inferior. No tiene pantalla ni mandos adicionales, únicamente el botón frontal que permite ponerlo en funcionamiento.

Lidl indica que el depósito admite aproximadamente 70 gramos de café en grano, suficientes para unas ocho o nueve tazas. Esa cifra dependerá de las cantidades que utilicemos, porque no todas las cafeteras necesitan la misma dosis ni todo el mundo prepara el café con idéntica intensidad. Para una persona que sólo toma una taza por la mañana, el recipiente puede resultar más que suficiente, mientras que en una casa donde se prepara café para varias personas permite moler una cantidad mayor de una sola vez.

Por otro lado, después de moler los granos quedan restos de café en las paredes del recipiente y alrededor de las cuchillas. Es algo normal en este tipo de aparatos, pero conviene retirarlos para evitar que se acumulen, especialmente cuando cambiamos de variedad. Por eso, el molinillo incluye un pequeño pincel de limpieza que permite quitar las partículas adheridas sin tener que acercar los dedos a la zona de corte. La tapa transparente puede meterse en el lavavajillas, mientras que el mecanismo de molienda debe limpiarse a mano y con el aparato desenchufado.

El Silvercrest SKME 180 D1 se vende en la tienda online de Lidl por 9,99 euros, en color negro. Antes de comprarlo merece la pena tener claro qué esperamos de él: sirve para triturar café en grano de manera rápida y sencilla, pero no ofrece los ajustes de los molinillos especializados, pero para quienes utilizan café molido y tienen curiosidad por probar a prepararlo en casa a partir de granos enteros, puede ser una forma económica de empezar sin tener que cambiar de cafetera ni reservar demasiado espacio en la cocina.