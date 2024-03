Las espadas en la cadena pública están en todo lo alto. El consejo que celebra este martes RTVE, primero tras el extraordinario del lunes 11 de marzo en el que Elena Sánchez frenó la contratación de David Broncano y su programa La Resistencia, puede acabar con la votación de la continuidad de Elena Sánchez como presidenta interina de RTVE.

Consejeros consultados por este diario aseguran que «puede pasar cualquier cosa porque la batalla que existe entre ella y su Comité de Dirección es insostenible». Es probable que algún consejero pida su cese, o que ella misma fuerce una especie de cuestión de confianza para ganarla y hacerse fuerte ante Moncloa, que apoya la contratación de Broncano.

Lo que ocurra con el contrato de La Resistencia es clave, pero no definitivo. La situación es la siguiente. En el consejo del pasado 11 de marzo, Elena Sánchez forzó una votación en la que se instaba a la Dirección de Contenidos a volver a negociar con la productora del programa, El Terrat, para cambiar algunos puntos como la duración del contrato de tres a un año. Esa votación la sacó adelante con los tres consejeros propuestos por el PP, uno de Podemos -Roberto Lakidain- y el suyo, cinco a cuatro, desafiando a Moncloa. Juanjo Baños, del PNV, se abstuvo.

Tras esa votación, la Dirección de Contenidos ha negociado de nuevo con El Terrat y con Broncano y ha elevado al consejo una nueva propuesta que se verá este martes: en vez de tres años, dos años, y posibilidad de romper el contrato el primer año si no se llega a una determinada cuota de pantalla. ¿Votará a favor Elena Sánchez de ese nuevo contrato en el consejo de este martes? «La pelota está ahora en su tejado. Nadie sabe qué va a pasar porque ella se reunió la semana pasada con Broncano y primero le dijo que sí a dos años y luego por la noche le llamó y le dijo que no», explican fuentes conocedoras de la situación.

Lo que haga este martes Elena Sánchez no lo sabe nadie, sobre todo después de lo que hizo en el sorprendente consejo del 11 de marzo por la tarde. Pero si finalmente acepta la nueva propuesta realizada por la Dirección de Contenidos sólo se habrá pasado una pantalla, pero la batalla de fondo sigue latente: Elena Sánchez no se habla con su Comité de Dirección, que está unido en torno a José Pablo López, Director de Contenidos, y Pep Vilar, de Informativos.

Y es este asunto el que tienen previsto sacar los consejeros este martes en la reunión. «Es insostenible, no puede durar mucho tiempo esto. A ver qué pasa y cómo se desarrolla el debate, pero todo puede acabar con algún consejero pidiendo su cese o con ella misma planteando una cuestión de confianza para ratificarse», señalan fuentes del consejo a este diario.

Porque las dos partes siguen distanciadas, después de que Elena Sánchez asegurara en el consejo del 11 de marzo que el actual Comité de Dirección no era el suyo y no tenía su confianza. Tan distanciadas están las dos partes que no se ha vuelto a reunir el Comité de Dirección desde ese consejo del 11 de marzo, mientras Elena Sánchez sigue buscando apoyos para cesarlos.

«La semana pasada estaba buscando sustituto para José Pablo López, Director de Contenidos. Ella sigue en sus trece de cambiar al equipo directivo, pero para eso necesita el apoyo del consejo, y no lo tiene. Anda diciendo que tiene el apoyo de los tres consejeros del PP, pero el consejo ya le ha dicho que mientras sea interina no van a votar a favor ningún cambio», señalan fuentes internas.

¿Puede RTVE funcionar con la presidenta interina por un lado enfrentada a su Comité de Dirección? Aunque Elena Sánchez acepte finalmente los cambios introducidos en el contrato de Broncano, la realidad es que ninguna empresa puede funcionar eternamente con su equipo directivo enfrentado.

«Vamos a ver como se desarrolla el consejo, pero evidentemente vamos a sacar el tema de la división entre la presidenta y el Comité de Dirección. No es normal la situación y puede pasar cualquier cosa», señalan fuentes del consejo. «También es posible que no pase nada y se le de una patada al balón para adelante y se enquiste aún más el problema», insisten.